Corona virüs salgınında teknolojiden faydalanılıyor

Çinli bilim insanları, virüsün genetik yapısını hızla belirleyen yeni nesil teknolojiler sayesinde SARS salgınına nazaran daha hızlı harekete geçmiş olabilirler. Her ne kadar bir salgını henüz önleyecek kadar gelişmediyse de salgına müdahalede teknoloji hem bireylere hem de görevlilere yardımcı oluyor. Çalışmalarda yüz tanıma sisteminden, vücut sıcaklığındaki yüksekliği uzaktan belirleyebilen cihazlara, yer tespiti yapan arama motorlarından insanlara sağlık tavsiyesi veren sanal asistanlara kadar pek çok farklı teknolojinin kullanıldığı belirtiliyor.

Arama motorundan farklı bir hizmet

Çin’in yerel arama motorlarından birinin evlerinden uzaklaşmak zorunda kalanlar için hayata geçirdiği proje ise ilgi çekici. Hubeililerin güvenle konaklayabilecekleri otelleri gösteren ve otele giriş yapanların diğerleri ile iletişime geçebilmesine olanak sağlayan arama motoru, şu an zor durumda olan insanlara fayda sağlamış olabilir. Henüz tam olarak netleşmeyen rakamlar ve hızla yayılan bir salgın olan ülkede, bazı bölgelerin dezenfekte edilmesinde robotların kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca kısa sürede oluşturulan yapay zekâ tabanlı internet hizmetleri sayesinde bireyler, salgında hastalanmış biriyle seyahat edip etmediklerini de internet üzerinden sorgulayabiliyorlar.

İleride büyük ihtimalle salgınları oluşmadan önleyebilecek teknolojiye sahip olacağız. Bu teknolojiye sahip olabilmemiz ve gerektiğinde kullanabilmemiz için şimdiden yatırımlarımızı yapmamız gerekiyor. Yatırımlarımız ise geleceği öngörerek yapmak önemli. İyi günler kötü senaryolara hazırlanmak için bir fırsat olabilir.

Serap TORUN

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