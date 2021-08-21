Copyright İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Klavye İle C Yani Copyright İşareti Yapımı

Bilgisayar metinleri üzerinde bir takım işlevler bulunur. Bu işlevler içinde "(©)" olarak bilinen C yani copyright işlevi de bulunmaktadır. Bu işaretin bazı hizmet ve içeriklerin arkasına eklenmesi gerekebilmektedir.

Copyright İşareti Nasıl Yapılır?

Copyright olarak bilinen fonksiyon yayınlanmış bir ürünün ya da bir içeriğinin kanunlar tarafından belirli kişilere ait olduğu ve onlara tanınmış olduğunu bu sebeple izin olmadan kullanılamayacağını bildiren bir tür resimdir. Yani kısacası bir şekil telif hakkı anlamına gelmektedir. Bunun için bilgisayar metinleri üzerinde bu işaretin yapılmasına da ihtiyaç duyulabilmektedir. Ancak klavye üzerinde bu tuş direkt olarak tanımlanmamıştır. Bir takım tuş grubunun kullanılması gerekmektedir.

Bilgisayarda Klavye ile C yani Copyright işareti Yapımı Nasıldır?

Birçok kombinasyonda olduğu gibi bu işaret için de alt tuşunu kullanmak gerekmektedir. Bilindiği üzere klavyede alt tuşu boşluk tuşu olarak bilinen space tuşunun yan tarafında bulunmaktadır. "©" işareti için alt tuşunun yanı sıra numlock kısmında bulunan bazı rakamların kullanılması gerekmektedir.

Copyright sembolü için alt tuşu ile birlikte sırası ile 1, 8 ve 4 tuşlarına basılmalıdır. Bu tuş kombinasyonu ile Copyright sembolü elde edilmektedir. Ayrıca kopyala yapıştır şeklinde ilgili sembol çoğaltılabilir. Bazı programlar üzerinden parantez açma işareti, küçük c harfi ve parantez kapama işareti sonrası da bu sembol elde edilebilmektedir. Genellikle bilgisayar metin ve belgeleri üzerinde bu işlevin kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır.