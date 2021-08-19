Çöp kutusuna ne attığınızı iki kere düşünün

Kötü niyetli aktörler, kişisel verilerinize erişmek için büyük çaba harcarken, verilerinizi mümkün olduğu kadar gizli tutmaya çalışmanız gerekir. Hassas verileri nasıl elden çıkardığınıza çok dikkat etmelisiniz. Çünkü internetten neler satın aldığınıza ve geri dönüşüme gönderilebilecek evraklarda bulunan bilgilerinize kimin bakacağına emin olamazsınız.

Kişisel bilgilerinizi nasıl imha ediyorsunuz?

Dünyada COVID-19 süreci ile birlikte posta ve kargo yoluyla satın alınan ürün sayısı önemli ölçüde arttı. Günlük alışverişlerden hobi araçlarına kadar hemen hemen her şeyi online satın alıyoruz. Büyüklü küçüklü kargo paketleri, zarflar hergün birbirini izlemeye başladı. Bu koliler ya da makbuzların üzerinde sosyal mühendislik yapabilecek bir siber suçlu için gereğinden fazla bilgi bulunabiliyor. Gerektiği şekilde imha edilmeden dönüşüm ya da çöp kutularına atılan koli ya da belgeler üzerinde isim ve adres bilgilerinin yanı sıra telefon numaraları, e-posta adresleri de yer alabiliyor. Hatırlayalım, Facebook bu yılın başlarında 533 milyon telefon numarasının artık internette ilgili e-posta adresleriyle aranabileceğini kabul etti. Bu bilgiler bir araya getirildiğinde siber suçlular için değerli bir hazine sandığına dönüşebiliyor.

Bilgiler bir araya getirildiğinde her detay anlam kazanıyor

Üzerlerindeki hassas bilgi miktarı nedeniyle kağıt ve karton atıklarınız siber suçlular için oldukça değerlidir. Birkaç yöntem kullanarak insanları bu bilgilerle manipüle edebilirler. Örneğin, telefon numaranız ve yeni satın aldığınız şeyin faturasıyla, potansiyel olarak satın alınan ürünle ilgili bir güncelleme için sizi arayabilir veya kısa mesaj gönderebilir, parola veya kredi kartı bilgileri gibi daha fazla bilgi vermenizi sağlayabilecek bir web sitesini ziyaret etmenizi isteyebilirler. Alışveriş hesaplarınıza erişme ve saklanan kartlardan ürün satın alma veya daha da kötüsü kimlik hırsızlığı girişiminde bulunma potansiyelleri olabilir.

Online alışverişte nelere dikkat etmelisiniz?

ESET uzmanları online alışveriş ile ilgili dikkat edilmesi gereken üç konuya dikkat çekti:

Herhangi bir kişisel veriyi çöpe atmadan önce parçalayıp yok edin ve zarfları/kolileri kontrol etmeyi unutmayın.

Benzersiz, karmaşık parolalar kullanın ve risk altına giren olursa değiştirin.

Tüm hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanın.