Company of Heroes bu kez telefonlara geliyor

Company of Heroes, bu yılın başlarında iPadOS için uyarlanmış ve oyunculara sunulmuştu. Şimdi de oyun telefonlara gelmek için gün sayıyor. Oyunun yapımcısı olan Feral Interactive tarafından hazırlanan oyun, iPhone 6S ve üzeri tüm iPhone modellerinde sorunsuz çalışacak. Ancak bu modelin altındaki iPhone'lar bu oyunu desteklemeyecek.

Diğer yandan oyunu her Android cihazda oynamak da mümkün değil ve Android sürümünün çok eski bir sürüm olmaması gerekiyor.



Google Pixel 2 serisi ve üstü Pixel model telefonlar, Galaxy S8 ve üstü telefonlar, Galaxy Note 8 ve üstü telefonlar, OnePlus 5T ve üstü telefonlar, Xiaomi Mi 6 ve üsü telefonlarda Company of Heroes sorunsuz çalışacak.

Oyunun tanıtım videosu da yayınlandı. Aşağıdaki YouTube bağlantısından göz atabilirsiniz:



