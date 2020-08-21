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Teknoloji
Haber Giriş: 21.08.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Company of Heroes bu kez telefonlara geliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Company of Heroes bu kez telefonlara geliyor
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Dünyanın önde gelen strateji oyunlarından biri olan Company of Heroes, yıllar sonra mobil cihazlar için de geliyor. Oyuncular iOS ve Android cihazları fark etmeksizin telefon ve tabletlerinde yeni oyunu deneyimleyebilecek.

Company of Heroes, bu yılın başlarında iPadOS için uyarlanmış ve oyunculara sunulmuştu. Şimdi de oyun telefonlara gelmek için gün sayıyor. Oyunun yapımcısı olan Feral Interactive tarafından hazırlanan oyun, iPhone 6S ve üzeri tüm iPhone modellerinde sorunsuz çalışacak. Ancak bu modelin altındaki iPhone'lar bu oyunu desteklemeyecek.

Diğer yandan oyunu her Android cihazda oynamak da mümkün değil ve Android sürümünün çok eski bir sürüm olmaması gerekiyor.

Company of Heroes bu kez telefonlara geliyor

Google Pixel 2 serisi ve üstü Pixel model telefonlar, Galaxy S8 ve üstü telefonlar, Galaxy Note 8 ve üstü telefonlar, OnePlus 5T ve üstü telefonlar, Xiaomi Mi 6 ve üsü telefonlarda Company of Heroes sorunsuz çalışacak.

Oyunun tanıtım videosu da yayınlandı. Aşağıdaki YouTube bağlantısından göz atabilirsiniz:

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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