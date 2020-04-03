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Teknoloji
Haber Giriş: 03.04.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

Commandos 2: HD Remaster için geri sayım başladı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Commandos 2: HD Remaster için geri sayım başladı
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Commandos efsanesi yeni bir oyunla geri dönüyor. Yıllar sonra karşımıza çıkacak olan Commandos 2: HD Remaster, oyuncuları ikinci dünya savaşının yaşandığı günlere geri götürecek.

Commandos serisi ilk çıkış yaptığında büyük ilgi çekmiş, eldeki komandolarla birlikte savaşta stratejik noktalarda bulunup düşmanları alt edip önemli başarılar kazanmıştık. Sonrasındsa oyun ilgi görünce devam oyunları çıkmış ve oynanış iyileştirilirken, grafikler de çok daha göze güzel görünmeye başlamıştı.

Kalypso Media tarafından yapılan açıklamalara göre, Claymore Game Studios, yeni bir Commandos oyunu için düğmeye basmış durumda. 2. Dünya Savaşı üzerine yeni bir senaryoyu oyunculara sunmaya hazırlanan şirket, konu hakkında yaptığı açıklamada yeni oyun için yetenekli geliştiricilerden faydalanılacağı ve bu kapsamda yeni ofislerine taşındıkları vurgulandı. Ancak oyunun çıkış tarihi paylaşılmadı. Sadece bir proje olarak masada duran yapım için uzun bir süre beklemek durumunda olacağız gibi görünüyor.

Commandos 2: HD Remaster için geri sayım başladı

Commandos 2: HD Remaster ismiyle gelmesi planlanan oyunda mevcut kahramanlarla birlikte yeni karakterleri görmemiz de kuvvetle muhtemel görünüyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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