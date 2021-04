Com Surrogate nedir? Görev Yöneticisindeki Com Surrogate (Dllhost.exe) virüs mü?

COM Surrogate Windows işletim sisteminin içerisinde bulunan normal işleyişin bir parçası olarak yer almaktadır. Kesinlikle bir virüs olarak algılanmamalıdır ve bilgisayardan silinmemelidir. Ancak, COM Surrogate kötü amaçlı yazılımlar tarafından kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmelidir. Tespiti halinde bir profesyonele danışılması gerekir. COM Surrogate bir Windows bileşini olduğu için kesinlikle bilgisayardan kaldırılması önerilmemektedir. Bu sebeple de silinmesi tavsiye edilmemektedir.

COM Surrogate Nedir?

Bileşen Nesne Modeli anlamına gelmekte olan COM bir arabirim olarak karşımıza çıkmaktadır. Dosya yöneticisi olarak bir klasör oluşturmak isterseniz eğer COM nesneleri dosyaların küçük resimlerini oluşturmak için kullanılır. Aynı zamanda başka bir örnek vermek gerekirse Dosya gezgininde bulunmakta olan dosyaların video desteği ile genişletilmesine de olanak sağlanmış olur.

COM Surrogate (dllhost.exe) Windows bileşeninin önemli bir parçasıdır. Bilgisayarda bulunması gereken dosyalar içerisinde yer almaktadır. Eğer bilgisayarınızda COM Surrogate ile ilgili bir hata ile karşı karşıya kalırsanız bunun çözüm yolu olarak da farklı teknikler denemeniz mümkün olabilir. Siz de bu teknikleri deneyerek çözüm bulabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda dllhost.exe işlemi çok fazla sayıda çalışıyorsa bir tür virüs veya kötü amaçlı yazılımın bulunduğu söylenebilir. Bunu engellemek için ise profesyonel teknikler kullanarak virüslü dosyanın sistem dosyasına zarar verilmeden kısa zamanda silinmesi gerekmektedir.

Görev Yöneticisindeki COM Surrogate (dllhost.exe) Virüs mü?

Bilgisayarda görülen dosyalar doğal olarak ne anlama geldiği bilinmediği için tedirginlik yaratabilir. Bilgisayar kullanıcıları gördükleri dosyaların bilgisayara zarar verecek bir yazılım olup olmadığını öğrenmek isterler. Siz de bilgisayarınızda bulunan COM Surrogate dosyasını gördüyseniz eğer sonrasında ne dosyası olduğunu araştırmak isteyebilirsiniz. Ancak bilmeniz gerekir ki (dllhost.exe) olarak görünen dosya kesinlikle bir virüs dosyası değildir.

Bilgisayarda bulunan ve ne olduğunu bilmediğiniz dosyaları silmeniz bilgisayarın sisteminde sıkıntılar oluşturabilir. En güzeli ise ilk olarak dosyanın işlevi hakkında bilgi sahibi olmayı denemektir. Bilgisayarın sistemine zarar verecek olan hiç bir dosyayı bilgisayardan silmeniz önerilmez. Aksi takdirde bilgisayarınızın çalışmasını sağlayan önemli sistem dosyalarına zarar verebilirsiniz. Böylece bilgisayarınızın çalışmasına da zarar verecek bir durum oluşturmamış olursunuz.