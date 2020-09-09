ColorOS yenileniyor: 14 Eylül'de sahneye çıkacak
Oppo'nun geliştirdiği ColorOS, yeni yüzüyle çok yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. 14 Eylül tarihinde duyurulması planlanan yeni ColorOS, Oppo ekosisteminin yeni yüzü olacak.
Oppo cihazlar, yeni ColorOS sürümü ile birlikte yenileniyor. Ana sayfadan uygulama simgelerine, yazı tipi boyutlarından arka plan renklerine kadar pek çok açıdan yenilik getirmesi beklenen yeni ColorOS için tarih verildi.
14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte duyurulması planlanan yeni ColorOS'un detaylarını da o gün öğreneceğiz.
Bakalım Oppo, ne gibi yenilikleri ColorOS'a dahil edecek?
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