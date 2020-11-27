ColorOS aylık aktif kullanıcı sayısı 370 milyonu aştı

Çin merkezli BBK Holding isimli şirketin elinden çıkan Oppo markası, bugün için pek çok farklı telefonla kullanıcıların karşısına çıkmış durumda. Dünya genelinde milyonlarca telefon satan şirket, kendi geliştirdiği yazılım olan ColorOS ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk telefonunu 2011 yılında görücüye çıkaran şirket, ColorOS arayüzünü ise 2013 yılında geliştirmeye başladı ve o günden bu yana epey yol kat etti. 7 yıllık bir sürenin ardından ise şirketin ColorOS yazılımı, aylık 370 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı.

72 farklı dilde hizmet veren ColorOS, 140 ülkede kullanıcılara sunuluyor. Oppo'nun dünyanın en çok satan telefon markalarından biri olması nedeniyle de bu rakam aslında pek de şaşırtıcı değil.



İşte ColorOS'un evrimi:

Nisan 2013: ColorOS, dahili test forumunda Color ROM'un ilk sürümünü yayınladı.

Mayıs 2013: Resmi ColorOS Weibo kolu piyasaya sürüldü

Mart 2014: ColorOS 2.0 ortaya çıktı

Mart 2015: ColorOS aylık aktif kullanıcı sayısı 30 milyonu aştı

Mart-2016: ColorOS 3.0 sistemi duyuruldu

Mart 2018: ColorOS 5.0 sahneye çıktı

Mart 2019: ColorOS 6 gün yüzüne çıktı

Eylül 2020: ColorOS 11 resmi olarak duyuruldu



