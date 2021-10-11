ColorOS 12 resmen tanıtıldı! İşte öne çıkan yenilikler

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Oppo, bugün yeni işletim sistemi ColorOS 12'yi resmi olarak duyurdu. Gerçekleştirilen lansmanla şirket, ColorOS 12 beta sürümünü global kullanıcıları için resmi olarak yayınlayarak Android 12'yi çalıştıran ilk OEM'lerden biri oldu. Oppo, ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'daki Find X3 Pro'ya sunduğu sürümü, önümüzdeki aylarda daha fazla ülke ve bölgeyi kapsayacak şekilde daha fazla modelde sunmayı planlıyor.

Kapsayıcılık, varlığını 68 ülkede sürdüren ve dünya çapında 440 milyon kullanıcının hayatına dokunan ColorOS 12'nin geliştirilmesinde temel bir tema oldu. ColorOS 12, farklı dillere ve kültürlere uygun daha çok simge, animasyon ve bilgi ekranlarıyla farklı telefon formatlarına uyarlanabilir bir yapıyla birlikte geliyor.

Yeni ColorOS 12, hem konfora hem de dayanıklılığa odaklanıyor. Uzun vadeli çalışmalar sonucunda ColorOS 12, başta sistem eskimesi hatalarının önüne geçmek ve akıllı kaynak tahsisi sağlamak için, uzun süreli kullanıma bağlı gecikmeleri ve sistem takılmalarını gidermede üstün bir başarı sergiledi. Böylece, 3 yılda %2,75 oranında daha düşük bir sistem yaşlanma oranı, ortalama %30 daha az bellek kullanımı ve %20 daha düşük pil tüketimi kaydedildi.

Görsel sezgilere hitap eden Quantum Animation Engine, gerçeğe yakın animasyon efektleri elde etmek için 300'den fazla geliştirilmiş animasyon kullanıyor. Direnme, durağan kalma ve geri tepki verme gibi fiziksel davranışları taklit eden bu özellik, daha gerçekçi ve sezgisel olması için genel deneyimi insan beyninin bilişsel yapısına ve alışkanlıklarına daha uyumlu hale getiriyor. PC Connect, Google Lens tarafından desteklenen 3 Parmakla Çeviri Hizmeti, FlexDrop ve Phone Manager gibi pratik özellikler, ColorOS 12 kullanıcılarının birden fazla senaryoda üretken olmasını sağlıyor.

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ColorOS 12, net, görselleştirilmiş menüler ve düğmelerle kullanıcıların kendi gizliliklerinin yöneticisi olmasını sağlayan Gizlilik Panoları, Yaklaşık Konum Paylaşımı ve Mikrofon ve Kamera Göstergelerinin dahil olduğu yalnızca Android 12'ye özgü tüm gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleriyle birlikte gelmiyor. Yeni sürüm aynı zamanda OPPO ekibinin geliştirdiği Özel Sistem, Özel Kasa ve Uygulama Kilidi gibi faydalı özelliklere de sahip bir şekilde kullanıcılara sunuluyor.

ColorOS 12 ne zaman sunulacak?

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OPPO, bugün ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'da Find X3 Pro 5G için ColorOS 12'nin genel beta sürümünü kullanıma sunacak. 2021'in kalan aylarında ve 2022 yılında diğer ülkelerde ve ek modellerde de adım adım dağıtılmaya devam edilecek. Şirket, ColorOS 12'yi 150 milyon kullanıcıyla 110'un üzerinde modele ulaştırmayı hedefliyor.