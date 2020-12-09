ColorOS 11 Türkiye'de kullanıcılara sunuluyor

Oppo, Google ile yakın iş birliği çerçevesinde eylül ayında tüketiciler için Android 11 beta lansmanını gerçekleştiren ilk akıllı telefon üreticilerinden biri olmuştu. ColorOS 11'in resmi versiyonu bunlara uygun bir şekilde optimize edildi.

Şirket, ColorOS 11'i kullanılması kolay ve büyük ölçüde kişiselleştirilebilir bir arayüz olarak tasarladı. Duvar kağıtları, çalma tonları, uygulama ikonları ve Sürekli Açık Ekran özelliği gibi özelliklerin tümü kişisel ihtiyaçlara göre düzenlenebiliyor. Şirket ayrıca üç renkli ve değişik kontrast düzeylerine sahip Karanlık Mod seçeneği de sunuyor.

ColorOS 11, detaylı bir şekilde kullanıcılara özelleştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar kendi duvar kağıtlarını, yazı tiplerini, zil seslerini ve ikonlarını oluşturabiliyor. Güncelleme aynı zamanda Android'in Karanlık Modu'nu, üç renk düzeni ve farklı kontrast seviyeleriyle geliştiriyor. Bunun yanında OPPO Relax 2.0, kullanıcıların kendi White Noise karışımlarını oluşturmalarına olanak tanırken aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden gelen bir ses koleksiyonu sunuyor.



Oppo'ya göre yeni ürün, iş ve günlük kullanım verimliliğini artıran özelliklere sahip. Bunlar arasında, Oppo ve Google iş birliğiyle oluşturulan ve Google Lens tarafından desteklenen Üç Parmakla Çeviri özelliği yer alıyor. Bu özellik sayesinde üç parmak hareketiyle çekilmiş basit bir ekran görüntüsündeki metin seçiliyor ve çevriliyor.

Başka bir yeni özellik olan Flexdrop, çoklu görevler için kolay ve sezgisel bir çözüm sağlıyor. Öncelikle oyuncular ve videoseverlere fayda sağlayacak bu özellik, kullanıcıların aynı anda video ve metin görüntüleyebilmesine imkan veriyor. Kullanıcılar, yeni uygulama indirmeden de yeni bir Cihaz Kontrol menüsü aracılığıyla farklı akıllı ev cihazları arasında geçiş yapabiliyor ve bunları kontrol edebiliyor.



Süper Güç Tasarruf Modu, düşük pil durumlarında çalıştırmak üzere kullanıcıların 6 uygulama seçmesine olanak tanıyor. Bunun yanında Pil Koruması, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek dengesiz güç voltajlarında gereğinden uzun şarj süreçlerinin neden olduğu hasarların önüne geçiyor. Özellik, pil seviyesi geceleri %80'e ulaştığında şarjı duraklatıyor ve kullanımdan sonra kaldığı yerden devam ederek kullanıcılar uyandığında tam şarj sunuyor.

Yüksek kare hızları, sektör için olumlu bir gelişme olsa da akıllı telefonlar genellikle bu nedenle gecikmeler ve takılmalar yaşıyor. Bunun önüne geçmek için ColorOS 11, şirketin gecikme azaltma motorunu Quantum Animation ile birleştiren UI First 2.0'ı tanıttı. Bu özellik, şirketin açıklamasına göre RAM kullanımını %45, tepki oranını %32 ve kare hızını %17 artırıyor.



Ayrıca, AI Uygulama Ön Yükleme, en çok kullanılan uygulamaları önceden yüklemek için kullanıcı davranışını öğrenerek yükleme sürelerini kısaltıyor. SuperTouch ise kullanıcı senaryolarını akıllı bir şekilde tanımlıyor ve dokunma tepki hızını buna göre optimize ederek sistem akıcılığını artırıyor.

ColorOS 11, Android 11'in yeni eklenen gizlilik seçeneklerini içerirken bir dizi ek gizlilik koruması ve veri güvenliği özellikleri de sunuyor. Private System uygulamaların ve verilerin ikinci bir sürümünün orijinalinden bağımsız olarak çalıştığı ayrı bir sistem oluşturuyor ve yalnızca ayrı bir parmak izi taraması veya parola ile erişilebiliyor.



Uygulama Kilidi için oluşturulan yeni bir kısayol, kullanıcıların uygulamaları şifre, parmak izi veya yüz doğrulama yoluyla kilitlemesini sağlıyor. İzin sistemi, uygulama kapatıldığında kamera, mikrofon ve konum erişimini sıfırlayan değiştirilebilir izinlerle geliştirildi. Bunların yanında, otomatik sıfırlama izinleri, uzun süredir kullanılmayan uygulama izin ayarlarını varsayılana döndürüyor. Kapsamlı depolama, kötü amaçlı uygulamaların diğer uygulamaların verilerine erişmesini önlemek için telefon verilerine erişimi kısıtlıyor ve bunu yapmak için kullanıcı izni istiyor.



Türkiye'de Find X2 ve Reno4 Lite modelleri 2020 aralık-2021 ocak ayları boyunca kademeli olarak güncelleme alacak ve 2021 içerisinde güncelleme alacak diğer modeller de ilerleyen günlerde duyurulacak.