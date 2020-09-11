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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.09.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

ColorOS 11 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu

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ColorOS 11 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu
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Oppo, yeni işletim sistemi arayüzü ColorOS 11 için geri sayıma başladı. Peki yeni sürüm ne zaman yayınlanacak?

Oppo, ColorOS'un yeni sürümünü kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Android 11'in de kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlamasıyla birlikte Oppo, yeni 'yüzü'nü gün yüzüne çıkaracak.

Şirket, geliştirdiği işletim sistemi arayüzü ColorOS’in yeni versiyonunu 14 Eylül Pazartesi günü duyurmayı planlıyor.

ColorOS 11 ile gelecek özelliklerin neler olduğunu hurriyet.com.tr üzerinden sizlerle paylaşacağız. 

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
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