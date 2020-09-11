ColorOS 11 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu

Oppo, ColorOS'un yeni sürümünü kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Android 11'in de kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlamasıyla birlikte Oppo, yeni 'yüzü'nü gün yüzüne çıkaracak.



Şirket, geliştirdiği işletim sistemi arayüzü ColorOS’in yeni versiyonunu 14 Eylül Pazartesi günü duyurmayı planlıyor.



ColorOS 11 ile gelecek özelliklerin neler olduğunu hurriyet.com.tr üzerinden sizlerle paylaşacağız.



