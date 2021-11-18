Çoklu çekim modlarıyla vlog içeriklerini hedefliyor

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Son yıllarda Vlog içeriklerin yükselişiyle kullanıcılar daha yaratıcı içerik oluşturmak için akıllı telefonlarda daha ileri teknolojiye ihtiyaç duymaya başladı. Yaklaşık iki yıldır pandeminin etkisiyle evlere kapanan kullanıcılar sıradanlıktan kaçmak, moralini yükseltmek ve ilham almak için internete daha fazla yöneldi.

Şirket, Çin’de Vlog içeriklerin yükselişinden yola çıkarak düzenlediği panelde pazardaki yeni teknoloji, tasarım ve tüketici trendlerini masaya yatırdı. Panelde, son yıllarda tüketicilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmek için artan akıllı telefon kullanımına dikkat çekilirken telefonda tasarıma ve video çekim özelliklerine hiç olmadığı kadar önem verilmesinden bahsedildi. Şirketin Baş Tasarımcısı Yuan Ze’nin katıldığı etkinlikte, Honor 50’nin tasarım serüveni de anlatıldı.

Ze, “Tüketicilerin kişiliklerini daha açık yansıtmak için akıllı telefon tercihleriyle yeni deneyimlere yöneldiklerini görüyoruz. Bu gelişmenin ışığında biz de bu telefonumuzu tasarlarken geleneksel renklerden çok, tüketicilerimizin kendi tarzlarını yansıtabileceklerine inandığımız farklı renklere yöneldik. Amacımız, bugünün dünyasında tasarım trendlerini ve her gün değişen modayı yakalamak adına geleneksel renklerden uzaklaşmaktı.” dedi.

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"Tasarım ve mühendislik ekibimiz için bu görünümü elde etmek kolay olmadı” diye devam eden Yuan Ze, “Mücevher dünyasından ilham alarak tasarladığımız cihazın mercek kısmına sadece 108 MP'lik dev bir kamera modülü yerleştirmekle kalmayıp, nihai tasarımımıza ulaşana kadar metal, gerçek cam, polimer malzemeler ve filmlerin kombinasyonunu kullanarak birinci sınıf bir görünüm ve his yaratmak istedik.” diye devam etti.