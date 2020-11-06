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Teknoloji
Haber Giriş: 06.11.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Çocuklu ailelere çok önemli internet uyarısı

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Çocuklu ailelere çok önemli internet uyarısı
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İnternet çağındayız. Her şey günden güne hızlı bir değişime uğruyor. Değişmeyecek ancak hayatımıza etkileri gün geçtikçe daha da artacak olan tek şey ‘internet’. Hem biz yetişkinlerin hem de her yaş grubu çocuğun vazgeçilmez bir yaşam parçası artık. Özellikle pandemi süreci ve getirdiği mecburu kısıtlamalar çocuklar için internet kullanım süresini çokça uzattı. Süre uzadıkça çocukların bağımlılığı artıyor, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki kontrolü ne yazık ki zayıflıyor. Uzman Klinik Psikolog&Aile Danışmanı Dilara Sayar anlatıyor...

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