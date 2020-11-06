Çocuklu ailelere çok önemli internet uyarısı

İnternet çağındayız. Her şey günden güne hızlı bir değişime uğruyor. Değişmeyecek ancak hayatımıza etkileri gün geçtikçe daha da artacak olan tek şey ‘internet’. Hem biz yetişkinlerin hem de her yaş grubu çocuğun vazgeçilmez bir yaşam parçası artık. Özellikle pandemi süreci ve getirdiği mecburu kısıtlamalar çocuklar için internet kullanım süresini çokça uzattı. Süre uzadıkça çocukların bağımlılığı artıyor, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki kontrolü ne yazık ki zayıflıyor. Uzman Klinik Psikolog&Aile Danışmanı Dilara Sayar anlatıyor...
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