Çocuklarınızın fotoğraflarını paylaşırken iki kez düşünün

ESET, İngiltere’de “Children Commissioner of England“ tarafından hazırlanan bir rapora dikkat çekiyor. Buna göre ebeveynler, çocukları 13 yaşına gelene kadar, çocuklarına ait ortalama 1.300 fotoğraf ve video paylaşıyor. Anne babalar, çocuklarının fotoğraflarını genellikle çok erken yaştan itibaren, bazen ultrason görüntüsü olarak bile paylaşabiliyorlar. Aslında bu yüzden çocuklar daha dünyaya gelmeden dijital olarak var oluyorlar. Sonrasına diş çıkarma, ilk adımlar, tuvalet eğitimi ve bazı ailelerin çocuklarının gençlik dönemlerine kadar paylaşmayı sevdikleri çeşitli başka başarılar. Anne babalar çocuklarının yaşantılarından çeşitli kesitleri en iyi niyetlerle paylaşsa da, bu bilgileri paylaşmanın çocuklarının geleceği üzerinde yaratacağı etki üzerinde en ince ayrıntısına kadar düşünmeleri gerekir. Çocukları büyüdükçe, paylaştıkları fotoğraflar ve detayların, şu an farkında bile olmadıkları geniş kapsamlı sonuçları olabilir.



Ne paylaşıyorum, kiminle paylaşıyorum?

İnternet üzerindeki veriler, tasarımı gereği aranabilir, paylaşılabilir ve uzun ömürlüdür. İnternet’e giren şey, genellikle orada kalır. Bu nedenle de, paylaştığınız şeyi iki kez düşünerek paylaşmalısınız ve paylaşımınız çocuğunuza ilişkin bilgileri içeriyorsa on kez düşünerek yapmalısınız.

İnsanlar bir çocuğun doğum günü partisinden fotoğraf paylaşmak kadar sıradan bir şeyin, fotoğraf yanlış ellere düşerse büyük bir zarara neden olabileceğini genellikle düşünmez. Paylaşımlarınızın hedef kitlesi, nerede ve kimlerle paylaşmayı seçtiğinize bağlıdır. Sosyal medya profiliniz herkese açıksa tesadüfen profilinize denk gelen herkes içeriği görebilir. Ancak profilinizi gizli tutarsanız sadece “arkadaşlarınız” ya da takip etmesine izin verdiğiniz kişiler görebilir.

Örneğin, Facebook her bir paylaşımınız için bir hedef kitle seçmenize izin veriyor ve böylece, hedef kitleyi bazı aile üyeleri ve belirli arkadaşlarla sınırlandırabiliyorsunuz. Ama bu da beraberinde kendi sorunlarını getiriyor. Onlara tekrar paylaşmayacakları konusunda güvenebilir misiniz?



Sorumluluk bilincine sahip bir “sosyal medya ebeveyni” nasıl olunur?

En iyi ve en güvenli öneri, “sosyal medyada çocuğunuzla ilgili bir şey paylaşmayın” olsa da birçok modern aile bu kurala uymakta zorlanacaktır. Fotoğrafları oluşabilecek riskleri azaltacak şekilde paylaşmanın yolları da var.