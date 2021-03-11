Bu yÄ±l â€˜DÃ¼nyanÄ±n SorunlarÄ±na Ã‡Ã¶zÃ¼mâ€™ temasÄ±yla, ikincisi gerÃ§ekleÅŸtirilen Scratch Cup 2021â€™e bin 800â€™den fazla Ã§ocuk, 673 takÄ±m baÅŸvurdu. BaÅŸvuran takÄ±mlardan 10 ekip finale kaldÄ±. 10Â ekipteki 23 Ã§ocuk birbirinden yaratÄ±cÄ± oyunlar kodlayarak, yeni normal bir dÃ¼nya yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar.

QNB Finansbank Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Temel GÃ¼zeloÄŸlu finalde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi; â€œ

Ä°ki farklÄ± yaÅŸ kategorisinden 10 farklÄ± takÄ±m yarÄ±ÅŸtÄ±

â€˜DÃ¼nyanÄ±n sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼mâ€™ temasÄ±yla dÃ¼zenlenen Scratch Cup 2021â€™e TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan bin 800â€™den fazla Ã§ocuÄŸun oluÅŸturduÄŸu 673 takÄ±m, eÄŸlenceli ve bir o kadar da yaratÄ±cÄ± oyunlarÄ±yla katÄ±ldÄ±. YapÄ±lan Ã¶n elemeler sonucunda 8-10 yaÅŸ ve 11-14 yaÅŸ kategorilerinden beÅŸer ekip olmak Ã¼zere toplam 10 takÄ±m finale kaldÄ±. Ekipler, yarÄ±ÅŸma boyunca kendilerine verilen sÃ¼re iÃ§inde oyunlarÄ±nÄ± anlatÄ±p jÃ¼rinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

Finalde 8-10 yaÅŸ grubunda; DoÄŸanÄ±n Ä°nsan ile YaÅŸam MÃ¼cadelesi, DÃ¼nyayÄ± KurtarÄ±r MÄ±sÄ±n?, Help the World, MÃ¼cadeleci Fidanlar, Temiz DÃ¼nya; 11-14 yaÅŸ grubunda ise, Deprem Etkisi, DÃ¼nyamÄ±z iÃ§in Son 100 Saniye, Guardian of the Future, KÃ¼resel IsÄ±n-ma, Minik DÃ¼nya GazabÄ± ekipleri yarÄ±ÅŸtÄ±. Ekipler, En Ä°yi GÃ¶rsel TasarÄ±m, En Ä°yi Senaryo, En Ä°yi Kod YapÄ±sÄ±, En Ä°yi Uyarlama, En Ä°yi Proje kategorilerinde Scratch Cup 2021 kupasÄ±nÄ±n sahibi olurken, madalya ve Ã§eÅŸitli hediyelerin de sahibi oldular.Â

Kazanan ekipler;

8-10 YaÅŸ Kategorisi

En Ä°yi Proje Ã–dÃ¼lÃ¼;ÂÄ°stanbul- Ã–zel AtaÅŸehir Vatan OkullarÄ±- DÃ¼nyayÄ± KurtarÄ±r MÄ±sÄ±n?

En Ä°yi GÃ¶rsel TasarÄ±m Ã–dÃ¼lÃ¼; ÂKÄ±rklareli - AkÄ±n Koleji - DoÄŸanÄ±n Ä°nsanla MÃ¼cadelesi

En Ä°yi Kod YapÄ±sÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼; Ä°stanbul -Â Ã–zel Ãœmraniye GÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ± Koleji â€“ Help the World

En Ä°yi Uyarlama Ã–dÃ¼lÃ¼; AdanaÂ - Adana Bilim ve Sanat Merkezi - Temiz DÃ¼nya

En Ä°yi Senaryo Ã–dÃ¼lÃ¼; Mardin â€“ 13 Mart Ä°lkokulu - MÃ¼cadeleci Fidanlar

11-14 YaÅŸ Kategorisi

En Ä°yi Proje Ã–dÃ¼lÃ¼ ;ÂKÄ±rklareli â€“ LÃ¼leburgaz Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Bilim Sanat Merkezi - Minik DÃ¼nya GazabÄ±

En Ä°yi GÃ¶rsel TasarÄ±m Ã–dÃ¼lÃ¼; AydÄ±n - Ä°stek KuÅŸadasÄ± OkullarÄ± - Deprem Etkisi

En Ä°yi Kod YapÄ±sÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼;Â UÅŸak â€“ Enginar Robotik AtÃ¶lyesi - KÃ¼resel IsÄ±n-ma

En Ä°yi Uyarlama Ã–dÃ¼lÃ¼; Denizli â€“ Ã–zel Denizli Koleji -Â DÃ¼nyamÄ±z iÃ§in Son 100 Saniye

En Ä°yi Senaryo Ã–dÃ¼lÃ¼; DiyarbakÄ±r â€“ BahÃ§eÅŸehir Koleji Hevsel KampÃ¼sÃ¼ - Guardian of the Future