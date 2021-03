Bu yıl ‘Dünyanın Sorunlarına Çözüm’ temasıyla, ikincisi gerçekleştirilen Scratch Cup 2021’e bin 800’den fazla çocuk, 673 takım başvurdu. Başvuran takımlardan 10 ekip finale kaldı. 10 ekipteki 23 çocuk birbirinden yaratıcı oyunlar kodlayarak, yeni normal bir dünya yaratmaya çalıştılar.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu finalde yaptığı konuşmada şunları söyledi; “

İki farklı yaş kategorisinden 10 farklı takım yarıştı

‘Dünyanın sorunlarına çözüm’ temasıyla düzenlenen Scratch Cup 2021’e Türkiye'nin dört bir yanından bin 800’den fazla çocuğun oluşturduğu 673 takım, eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katıldı. Yapılan ön elemeler sonucunda 8-10 yaş ve 11-14 yaş kategorilerinden beşer ekip olmak üzere toplam 10 takım finale kaldı. Ekipler, yarışma boyunca kendilerine verilen süre içinde oyunlarını anlatıp jürinin sorularını yanıtladı.

Finalde 8-10 yaş grubunda; Doğanın İnsan ile Yaşam Mücadelesi, Dünyayı Kurtarır Mısın?, Help the World, Mücadeleci Fidanlar, Temiz Dünya; 11-14 yaş grubunda ise, Deprem Etkisi, Dünyamız için Son 100 Saniye, Guardian of the Future, Küresel Isın-ma, Minik Dünya Gazabı ekipleri yarıştı. Ekipler, En İyi Görsel Tasarım, En İyi Senaryo, En İyi Kod Yapısı, En İyi Uyarlama, En İyi Proje kategorilerinde Scratch Cup 2021 kupasının sahibi olurken, madalya ve çeşitli hediyelerin de sahibi oldular.

Kazanan ekipler;

8-10 Yaş Kategorisi

En İyi Proje Ödülü;İstanbul- Özel Ataşehir Vatan Okulları- Dünyayı Kurtarır Mısın?

En İyi Görsel Tasarım Ödülü; Kırklareli - Akın Koleji - Doğanın İnsanla Mücadelesi

En İyi Kod Yapısı Ödülü; İstanbul - Özel Ümraniye Gökkuşağı Koleji – Help the World

En İyi Uyarlama Ödülü; Adana - Adana Bilim ve Sanat Merkezi - Temiz Dünya

En İyi Senaryo Ödülü; Mardin – 13 Mart İlkokulu - Mücadeleci Fidanlar

11-14 Yaş Kategorisi

En İyi Proje Ödülü ;Kırklareli – Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Sanat Merkezi - Minik Dünya Gazabı

En İyi Görsel Tasarım Ödülü; Aydın - İstek Kuşadası Okulları - Deprem Etkisi

En İyi Kod Yapısı Ödülü; Uşak – Enginar Robotik Atölyesi - Küresel Isın-ma

En İyi Uyarlama Ödülü; Denizli – Özel Denizli Koleji - Dünyamız için Son 100 Saniye

En İyi Senaryo Ödülü; Diyarbakır – Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampüsü - Guardian of the Future