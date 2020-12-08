Çocuklar uzaktan eğitim sayesinde bilimden uzak kalmayacak

Şehitkamil Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Teknoloji Üreten Bir Türkiye" hedefiyle Şehitkamil Belediyesince Çamlıtepe Mahallesi'nde 1000 metrekare büyüklüğünde ve içindeki birçok atölyeyle hizmete sokulan Bilim Şehitkamil'deki eğitim faaliyetleri, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim ortamına taşındı.

Merkezdeki öğretmenler, canlı yayınlarla salgın nedeniyle evlerinde kalan öğrencilere tasarımdan matematiğe, robotik kodlamadan programlamaya kadar birçok eğitimi uzaktan veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkezdeki öğreticilerden Ali Beyazıd, öğrencilerin bilime olan ilgilerinin artarak devam etmesi adına eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Merkezde doğa atölyesi, tasarım atölyesi, matematik atölyesi, teknoloji atölyesi ile uzay ve havacılık olmak üzere 5 atölye bulunduğunu anımsatan Beyazıd, canlı yayınlarla bilime ilgi duyan öğrencilere birçok alandan eğitimler verildiğine ifade etti.

Beyazıd, öğrencilere canlı yayınlarla deney yaptırarak uygulamalı eğitimler verdiklerini dile getirerek, "Yüz yüze yaptığımız eğitimlerin aynısını ekran aracılığıyla uyguluyoruz. Öğrencilerimize, evlerinde etkinlikler yaptırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz, yüz yüze eğitimde olduğu gibi online eğitime de yoğun ilgi gösteriyor. Canlı yayınlarımıza yoğun katılım gerçekleştiriyorlar. Bizler de öğrencilerimize zenginleştirici ve yaratıcı eğitimler vererek elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Fen Bilgisi öğretmeni Duygu Ateş de canlı yayınla verdikleri eğitimlerin öğrencileri mutlu ettiğini ve öğrencilerin merkeze gelmeden evlerinden canlı yayınlarla derslerini işleyebildiklerini aktardı.

Eğitimlerin öğrencilere faydalı olduğunu vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, yaptıkları deneylerle o kadar heyecanlı oluyorlar ki onların bu heyecan ve hevesi bizleri daha çok motive ediyor. Öğrencilerimiz, evlerinde materyaller ile yaptıkları en ufak tasarımları bile kendilerini daha çok bu alanda farklılıklara yöneltiyor. Öğrencilerimiz, özellikle teknoloji alanında öğrendikleri programlar, robotik kodlamalarla artık farklı farklı düşüncelere sahip oluyorlar ve bu konuda çok mutlu oluyorlar. Onların bu güzel enerjisi de bizlere ilham kaynağı oluyor."



