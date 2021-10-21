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Çocuklar bilgisayarsız kodlama öğrenebilecek

#Zorlu Holding#Kodlama#Çocuk
Çocuklar bilgisayarsız kodlama öğrenebilecek

Zorlu Holding’in ana partnerliğinde gerçekleşen, toplumsal ve çevresel fayda üreten girişimlerin desteklenmesi kapsamında etki hızlandırıcı programı imece impact’e katılmaya hak kazanan 7 etki odaklı girişimden biri olan Tospaa; program kapsamında yarattığı sosyal etkiyi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteği ile BctA ekibi tarafından hazırlanan ‘etki raporu’ aracılı-ğıyla ölçeklendirdi.

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Okullar, öğretmenler ve aileler için oyun tabanlı kodlama araçları üreten ve teknolojiye erişimi olmayan öğrencilere yönelik ürün geliştiren bir bilgisayarsız kodlama girişimi olan Tospaa ile çocuklar erken yaşta kodlama öğreniyor ve sosyal yetilerini güçlendiriyor. Türkiye’de bilgisayara erişimi olmayan yüzde 40’ı aşkın okul, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği işbirliğiyle Tospaa tarafından sağlanan programlardan faydalanıyor. Tospaa aynı zamanda, nitelikli eğitimi ve eğitimde fırsat eşitliğini odağına alarak, fiziksel ve dijital kodlama araçları arasındaki uçurumu kapatmak ve eğitimdeki eşitsizlikleri azaltma hedefinde. 

Tospaa, okullarda bilgisayar olmasa da kodlama eğitimini daha erişilebilir hale getirerek çocuklardaki algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek için, ilk ve orta seviyedeki okullarda öğretmenler ile birlikte çalışarak; öğrencilerin kodlama eğitim içeriğine erişmesini sağlıyor. 

Girişimin kurucusu N.Alp Ar, Tospaa’nın ürünleri ve hizmetleri sayesinde yarattıkları etkiyi  “öğrenciler erişilebilir ve eğlenceli bir şekilde kodlama becerileri geliştirmekle beraber, bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme becerilerinin altyapısını oluşturacak yetenekleri geliştiriyor” ifadesiyle tanımlıyor.  

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Tospaa, kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanarak başta bilgisayar sınıfı olmayan okullar olmak üzere öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin kullanımı için kutu oyunu ve farklı eğitsel kodlama araçları tasarlarken Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki “Nitelikli Eğitim” ve  “Eşitsizliklerin Azaltılması” maddelerine doğrudan katkı sağlıyor.

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#Zorlu Holding#Kodlama#Çocuk

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