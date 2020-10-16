Çocuğunuz bir cep telefonuna sahip olmak için hazır mı?

Soruyu şu şekilde tekrar soralım: Çocuğunuz telefonun getireceği sorumluluklara hazır mı? Soruyu bu şekilde sorduğumuzda cevaba biraz daha yaklaşmış oluyoruz.

Dijital zekâ katsayısı (DQ), bireylerin dijital yaşamın zorlukları ve talepleri ile başa çıkmasını sağlayan, sosyal, duygusal ve kavramsal yeteneklerinin bir toplamıdır. Sorumuzun cevabı da tam bu tanımda yatıyor.

Yeni bir soru: Çocuğunuzun donanımlı bir teknolojisi kullanıcısı olması için gerekli becerileri edinmesi konusunda nasıl rehberlik edebilirsiniz?

DQ Dünyası (www.dqworld.net), çocuklarımızı geleceğe hazır, akıllı ve sorumlu dijital vatandaşlar olmalarını sağlayan çevrimiçi ve mobil öğrenme platformudur. DQ Dünyası, 8-12 yaş çocukları için tasarlanmıştır. Bu program, 8 dijital hayat becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir. Nedir bu beceriler?

Çocuklarımızın kendilerine ait, dijital dünyaya erişim sağlayacakları cihazlara erişimleri olmadan önce bu becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. DQ Dünyası, bu konuda çocuklarımıza rehberlik etmemizde bize yardımcı olacak ücretsiz bir platform. Çocuklar için oyunlaştırılmış, animasyonların, karikatürlerin olduğu bu platform aynı zamanda okullarda öğretmenler tarafından kullanılabilecek bir öğretim programı da sunmakta. Ebeveynler ve öğretmenler için her çocuk özelinde raporlar oluşturarak gelişime açık olanları ortaya koymaktadır.

UNESCO, Dünya Ekonomik Formu ve OECD tarafından tanınan bu ortamın Türkçeye uyarlamasını yaparken bu oyunu defalarca oynadım ve videoları izledim. Ben oynarken keyif aldım ve çocuklarınızın da öğrenirken keyif alacağını düşünüyorum. Her ne kadar çocuklar için tasarlanmış olsa bile yetişkinler olarak bizim de öğreneceğimiz çok şey olduğunu söyleyebilirim.

Platform, 8-12 yaş arasındaki çocuklarımızı dijital hayat becerilerimiz donatmayı hedeflemekte ama çocuklarımızın cep telefonu gibi kişisel cihazlara sahip olması bu yaşların biraz daha ötesinde olmalı. Bu ve benzeri programlarla, çocuklarımızı sorumluluk almaya hazırlamaya çalışıyoruz. Bu hazırlığın zaman alacağı ve bu eğitime erken başlamanın önemi unutulmamalı.

Dijital dünyada güçlü ve sorumluluk sahibi bir gelecek için çocuklarımızın yanında olalım.

Sağlıcakla kalın

Doç. Dr. Serkan ÖZEL

Boğaziçi Üniversitesi

@serkanozeltx