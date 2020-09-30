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Teknoloji
Haber Giriş: 30.09.2020 - 08:30 | Son Güncelleme:

Co Print: 3D yazıcılar için birden fazla renkte baskı almak mümkün

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Co Print: 3D yazıcılar için birden fazla renkte baskı almak mümkün
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Günümüzde kullanımı hayli yaygınlaşan 3D yani üç boyutlu yazıcılar üzerine uzun süredir çalışmalar yürüten bir Türk girişimi, Co Print adı altında birden fazla renkte baskı alabilmeyi mümkün hale getiriyor.

21 yaşındaki iki genç girişimci Fatih Kazım Duymaz ve Hüseyin Özen tarafından kurulan Co Print, Turkcell Arıkovanı'nda fonlamaya açıldı. Peki destek arayan bu girişim neyi amaçlıyor?

Üretim teknolojilerini kökünden değiştiren 3D yazıcılar, bilindiği üzere özellikle de son 10 yılda büyük gelişme gösterdi. Bu süreçte onlarca yeni firma tarafından birbirinden farklı 3D Yazıcılar piyasaya sürüldü. Bu 3D yazıcıların yüzde 95’i ise tek baskı ucuna sahipti.

Co Print: 3D yazıcılar için birden fazla renkte baskı almak mümkün

Bu kapsamda geliştirilen Co Print ise 3D yazıcının yeteneklerini artırmaya odaklandı. Girişim, 3D yazıcılara giren filamenti otomatik olarak değiştirirken bu sayede mevcut 3D yazıcıya tek baskıda çok renkli ve çok malzemeli modeller üretme imkanı veriyor.
Co Print: 3D yazıcılar için birden fazla renkte baskı almak mümkün

Piyasadaki bütün 3D Yazıcılar ile birlikte çalışabilen Co Print, 4 farklı renk ve özelliğe sahip filamentleri bir arada kullanıp, mevcut 3D Yazıcıların tek renkli, basit tasarımlar üretmenin ötesine geçmesini sağlıyor.
Co Print: 3D yazıcılar için birden fazla renkte baskı almak mümkün

Genç girişimcilerin gelecek hedefi ise Türkiyede'ki 3D yazıcı ekosistemini geliştirmeye katkı sağlamak ve global pazara teknolojilerinin ihracatını yapmak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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