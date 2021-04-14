Cmd Komutları neler? Windows'da en çok kullanılan Cmd Kodları

Eğer bir bilgisayar kullanıcısıysanız, bilgisayarınızda uzun uzun uğraşacağınız işleri, CMD komutları sayesinde kolayca yapabilirsiniz. CMD kodları bir anlamda kısayol tuşları gibi çalışmaktadır.

CMD Komutları Neler?

Kullandığımız bilgisayarlarda var olan tüm işletim sistemlerinin bir dili vardır. Windows işletim sistemi için de bu dilin adı CMD'dir. Eğer siz CMD dilini konuşabiliyorsanız ya da yazabiliyorsanız, bu durumda bilgisayarınızla doğru bir iletişim kurabiliyorsunuz demektir. Bilgisayarınızdan istediğiniz herhangi bir şeyi ona hızlıca yaptırabilmek için konuşmanız gereken dile ve girmeniz gereken komutlara CMD denmektedir.

Eğer siz de bir Windows işletim sistemi kullanıcısıysanız ve normalde uzun uzun yaptığınız işleri komutlar girerek kısaca halletmek istiyorsanız, bu durumda CMD komutlarını bilmeniz önemlidir. Peki, Windows'da en çok kullanılan CMD komutları hangileridir? Tüm bunları şu şekilde listeleyebiliriz:

Windows'da En Çok Kullanılan CMD Komutları

calc.exe - Hesap makinesini açar.

appwiz.cpl - Denetim masasında yer alan program ekle kaldır menüsünü açar.

magnify.exe - Büyüteçi açar.

main.cpl - Mouse özelliklerini açar.

mspaint.exe - Paint'i açar.

msconfig.exe - Sistem yapılandırma ekranını açar.

sndrec32.exe - Ses kaydedici programını açar.

hdwwiz.cpl - Donanım eklemenize yarayan sihirbazı açar. (Aynı zamanda aygıt yöneticisini de açmaya yarar.)

mplay32.exe - Windows Media Player'ın basit halini açar.

taskmgr.exe - Görev yöneticisi ekranını açmaya yarar.

cladv.msc - Dizin oluşturma hizmetlerini açar.

netstat -a - Tüm bağlantıları gösterir.

pathping - Modeminiz ve bilgisayarınız arasındaki bağlantı hızını gösterir.

ipconfig - Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağın IP adresini gösterir.

ipconfig /renew - Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağdaki IP adresini yenilemenizi sağlar.

cipher/w:c - Sürücünüzde yer alan ve silinemeyen tüm dosyaları siler.

shutdown -s - Bu komutu girdikten sonra bilgisayarınız 30 saniye içinde kapanır.

shutdown - Bilgisayarınızı kapatmanıza yarar.

perfom.msc - Performans ekranını getirir.

wuaucpl.cpl - Güncelleştirmeleri kontrol etmeniz için otomatik güncelleştirme ekranını açar.

compmgmt.msc - Bilgisayar yönetimini açar.

regedit32.exe - Windows'un kayıt düzenleyicisini açar.

wupdmgr.exe - Windows'un güncelleştirme ekranını açar.

write.exe - Word Pad'i açar.

desk.cpl - Görüntü ayarlarını açar.