Clubhouse nedir, nasıl indirilir? İşte davetiye ile girilebilen Clubhouse uygulamasının detayları

Clubhouse ses temelli bir sosyal ağ. Kullanıcılar isterlerse konuşmalara katılmayıp sadece dinleyebiliyorlar. Şimdilik yalnızca iOS kullanıcılarına hitap eden Clubhouse uygulaması için davetiye gerekiyor.



Facebook, Twitter ve Instagram'dan farkl olarak, kullanıcıların yalnızca ses yoluyla iletişim kurmasını sağlıyor. Kullanıcılar kurulan sohbet odalarında birbirileriyle sesli mesajlar aracılığıyla iletişime geçebiliyor. Ancak uygulamada konuşulanlar kalıcı değil, yani sonradan tekrar dinleme şansın yok.



Clubhouse’a giriş nasıl yapılır?



Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının aksine davetiye sistemiyle üyelerini belirliyor. Bunun için daha öncesinde üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi gerekiyor. Davetiyesiz ve telefon numarasıyla kayıt olmak isteyenler, beklemelistesine alınıyor. Eğer sıra gelirse üye olarak Clubhouse’a giriş yabailiyor.