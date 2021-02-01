MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriClubhouse nedir? Clubhouse’a davetiye ile giriş yapılıyor
GeriTeknoloji Clubhouse nedir? Clubhouse’a davetiye ile giriş yapılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Clubhouse nedir? Clubhouse’a davetiye ile giriş yapılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Clubhouse nedir? Clubhouse’a davetiye ile giriş yapılıyor
Abone Olgoogle-news

Clubhouse son günlerde gündemde olan uygulamalar arasında yer alıyor. Yeni sosyal ağ Clubhouse’un ne olduğu ve nasıl kullanıldığı merak ediliyor. Kullanıcılar bu sosyal ağa davetiye ile katılabiliyorlar. Katılımcılar konuşmalara isterlerse sadece dinlemek için de dahil olabiliyorlar. İşte clubhouse ile ilgili bilgiler

Clubhouse uygulaması ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Davetiye ile giriş yapılabilen Clubhouse şimdilik yalnızca iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Kullanıcılar oluşturulan konuşmalara dahil olup sadece dinleyebiliyor veya konuşabiliyorlar.

CLUBHOUSE NEDİR?

Ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse, İOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Kullanıcılar isterlerse konuşmalara katılmayıp sadece dinleyebiliyorlar. Şimdilik yalnızca iOS kullanıcılarına hitap eden Clubhouse uygulaması için davetiye gerekiyor.

Bu uygulama diğer uygulamalardan farklı olarak yalnızca ses yoluyla iletişim sağlıyor. Kullanıcılar kurulan sohbet odalarında birbirileriyle sesli mesajlar aracılığıyla iletişime geçebiliyor. Uygulamada konuşulanlar kalıcı olarak kalmıyor.

DAVETİYE İLE GİRİŞ YAPILIYOR

Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının aksine davetiye sistemiyle üyelerini belirliyor. Bunun için daha öncesinde üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi gerekiyor. Davetiyesiz ve telefon numarasıyla kayıt olmak isteyenler, bekleme listesine alınıyor. Eğer sıra gelirse üye olarak Clubhouse’a giriş yapabiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle