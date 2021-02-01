Clubhouse nedir? Clubhouse’a davetiye ile giriş yapılıyor

Clubhouse uygulaması ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Davetiye ile giriş yapılabilen Clubhouse şimdilik yalnızca iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Kullanıcılar oluşturulan konuşmalara dahil olup sadece dinleyebiliyor veya konuşabiliyorlar.

CLUBHOUSE NEDİR?

Ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse, İOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Kullanıcılar isterlerse konuşmalara katılmayıp sadece dinleyebiliyorlar. Şimdilik yalnızca iOS kullanıcılarına hitap eden Clubhouse uygulaması için davetiye gerekiyor.

Bu uygulama diğer uygulamalardan farklı olarak yalnızca ses yoluyla iletişim sağlıyor. Kullanıcılar kurulan sohbet odalarında birbirileriyle sesli mesajlar aracılığıyla iletişime geçebiliyor. Uygulamada konuşulanlar kalıcı olarak kalmıyor.

DAVETİYE İLE GİRİŞ YAPILIYOR

Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının aksine davetiye sistemiyle üyelerini belirliyor. Bunun için daha öncesinde üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi gerekiyor. Davetiyesiz ve telefon numarasıyla kayıt olmak isteyenler, bekleme listesine alınıyor. Eğer sıra gelirse üye olarak Clubhouse’a giriş yapabiliyor.