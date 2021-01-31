Clubhouse nedir? Clubhouse davetiye ile gündemde

Davetiye sistemine bağlı olarak üye kabul etmesi dolayısıyla dikkat çeken Clubhouse, ses temelli olarak faaliyetine sürdüren sosyal bir ağdır. Clubhouse platformunda kullanıcılar isterlerse konuşmalara katılmayıp sadece dinleyebiliyorlar. Şimdilik yalnızca iOS kullanıcılarına hitap eden Clubhouse uygulaması için davetiye gerekiyor.



Facebook, Twitter ve Instagram'dan farkl olarak, kullanıcıların yalnızca ses yoluyla iletişim kurmasını sağlıyor. Kullanıcılar kurulan sohbet odalarında birbirileriyle sesli mesajlar aracılığıyla iletişime geçebiliyor. Ancak uygulamada konuşulanlar kalıcı değil, yani sonradan tekrar dinleme şansın yok.



CLUBHOUSE’A GİRİŞ NASIL YAPILIR?



Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının aksine davetiye sistemiyle üyelerini belirliyor. Bunun için daha öncesinde üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi gerekiyor. Davetiyesiz ve telefon numarasıyla kayıt olmak isteyenler, bekleme listesine alınıyor. Eğer sıra gelirse üye olarak Clubhouse’a giriş yapabiliyor.