Clash Of Clans indir - Clash Of Clans nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm strateji oyunu

Clash of clans mobil oyunu 2012'den beridir uygulama marketlerinde sunulmaktadır. O günden bu yana kadar oyun geniş bir kitleye ulaşmaya başarmıştır.

Clash Of Clans Nedir ve Nasıl Oynanır?

Clash of clans oyunu Finlandiya merkezli olan bir oyundur. İlk olarak IOS platformuna sunulmuştur. 1 yıl sonra 2013 yılında da Android platformuna gelmiştir. Clash of clans oyunu bir strateji oyunudur. Dünya'nın en zevkli mobil oyunları arasında yer almaktadır. Clash of clans tamamen ücretsiz bir oyundur. Online strateji oyunlarından bir tanesi olan bu oyunda her kullanıcının bir tane köyü bulunmaktadır. Oyunda size verilen köyü geliştirmeniz gerekiyor. Bunun için bir takım stratejik faaliyetlerde bulunmanız gerekiyor.

Clash of clans oyununda özel olarak köyünüze saldırı olunca köyünüzü savunmanız gerekiyor. Oyunda savunma ve saldırı çok önemlidir. Devamlı savunma ve saldırı stratejilerini geliştirmeniz gerekiyor. Oyunda para elde ettiğiniz zaman asker almanız gerekiyor. Askerleri köylerinize yerleştirerek savunma yapmanız oyunda ki önemli ipuçlarından bir tanesidir. Oyunda klan sistemi de vardır. Dünya üzerinde clash of clans oyununu oynayan oyuncuların kurmuş olduğu klanlara katılarak köyünüzü daha da güçlü bir hale getirebilirsiniz.

Clash Of Clans Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Clash of clans oyununu indirmek için ilk olarak hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o işletim sisteminin güncel market uygulamasının olduğuna emin olun. Daha sonra bu market uygulamalarında hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra Clash Of Clans oyununu indirebilirsiniz. İlk olarak bu market uygulamalarında arama butonları yer almaktadır. Arama butonuna tıklayarak "Clash Of Clans" yazın. Çıkan ilk uygulama 1 milyon üzeri indirilme olduğunu göreceksiniz. "Yükle" seçeneğine tıkladıktan sonra oyunu indirebilirsiniz.

Clash of clans oyununu market uygulamalarına giriş yaptıktan sonra en çok indirilen oyunlarda görmeniz olasıdır. Oyunlar kategorisine giriş yaparak burada clash of clans oyununu arama yapmadan da indirebilirsiniz.

Clash Of Clans IOS App Store İndirme Linki

Clash of clans ios app store indirme linki aşağıda bulunmaktadır;

" https://apps.apple.com/us/app/clash-of-clans/id529479190 "

CLASH OF CLANS IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Clash Of Clans Android Google Play İndirme Linki

Clash of clans oyununu google play üzerinden indirmek için;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.clashofclans&hl=tr&gl=US " aşağıda bulunan linki kullanabilirsiniz.

CLASH OF CLANS ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Clash Of Clans Oynama Tüyoları ve İpuçları

- Oyunda yer alan belediye binasını kullanıcılar hemen yükseltmek istiyor. Fakat siz önceliği başka şeylere verin.

- Altın depolama almak için acele etmeyin.

- Saldırı için daima savunmanızı güçlendirin.

- Oyunda elde etmiş olduğunuz taşları inşaat tepelerini yapmak için kullanın.

- Büyü fabrikasını mutlaka kurmayı ihmal etmeyin.

- Ordunuzu büyütürken mutlaka laboratuvar çalışmalarını da geliştirin.

- Saldırıya karşı daima ordunuzu güçlü tutun.

Clash Of Clans Özellikleri ve İncelemesi

- Clash of clans ücretsiz bir strateji oyunudur.

- Oyun içinde satın alabileceğiniz paralı itemler vardır.

- Hem IOS hem de Android için sunulmuştur.

- Clash of clans oyunun pegi derecesi +7'dir.

- Oyunun geliştiricisi ve yapımcısı supercelldir.

- Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarındandır.