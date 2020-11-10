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DHA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 07:29 | Son Güncelleme:

Cizreliler yerli uçan araba Cezeri'nin ilçede uçmasını istiyor

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Cizreliler yerli uçan araba Cezeri'nin ilçede uçmasını istiyor
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayanlar, Türkiye’nin ilk yerli uçan arabası ’CEZERİ’nin uçuş denemesinin, adını aldığı ve 12’nci yüz yılda dünyanın ilk robotlarını yapan ünlü İslam alimi İsmail Ebul-İz El Cezeri’nin doğduğu ilçede yapılmasını istiyor.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen ’CEZERİ Uçan Araba’nın ilk uçuş testleri başarıyla tamamlandı. Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayanlar, ünlü İslam alimi İsmail Ebu’l-İz El-Cezeri’nin adının verildiği uçan arabanın uçuş denemelerinin, Cezeri’nin doğup büyüdüğü ve türbesinin de bulunduğu ilçede yapılmasını istiyor. 12’nci yüz yılda yaşamış, sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühendisi Cizreli İsmail Ebul-İz El Cezeri’nin adının Türkiye’nin ilk uçan arabasına verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren araştırmacı yazar Abdulaziz Bilge, Cizre’nin eski adının Cezeri olduğunu da hatırlatarak, "Cezeri lakaplı birçok alimimiz daha var. Bunlardan birisi de İsmail Ebul-İz El Cezeri’dir. Dünyada meşhurdur. 12’nci yüz yılda robotlar yapmış, krank mili piston sistemlerini yapmıştır. En önemlisi dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo Da Vinci’ye ilham olmuştur ve meşhur Nature dergisine de konu olmuştur. İlk uçan yerli arabamızın ismi ’Cezeri’ olarak konuldu. Onun da sebebi Cizreli İsmail Ebul-İz El Cezeri’den kaynaklanmaktadır. Cumhurbaşkanımızdan ve Selçuk Bayraktar’dan Cizrelilerin talebi de uçan ilk arabamız ’Cezeri’nin kendi memleketi Cizre’de uçurulmasıdır" dedi.

TÜRBESİ DE İLÇEDE

Cezeri’nin türbesinin bulunduğu Dağkapı Mahallesi Muhtarı Cahfer Ebret, muhtarlık ofisini Cezeri’nin doğduğu Laleli Sokak’a açtığını belirterek, şunları söyledi:

"Ebul-İz büyük bir zat. Dünyada ilk robotu icat eden kişidir. Cizreli olduğu için onunla gurur duyuyoruz. Madem El Cezeri Cizrelidir o zaman Selçuk Bayraktar’dan uçan araba Cezeri’nin Cizre’de uçurulmasını rica ediyoruz"

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