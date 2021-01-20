Citrix, Wrike’ı 2.25 milyar dolara satın alıyor

Citrix ile Wrike, birlikte 140'tan fazla ülkedeki 400 binden fazla müşteriye hizmet verecek. Wrike ayrıca, satın almanın tamamlanmasının ardından Citrix'in iş ortağı ekosistemine erişebilecek.

Merkezi California'nın San Jose şehrinde bulunan ve 1.000'den fazla çalışana sahip olan Wrike, bir Vista Equity Partners portföyü şirketi. Dünya çapındaki yaklaşık 18.000 müşteriye, ekiplerin ve dağınık durumdaki çalışanların işlerini uygun ölçekte planlamasına, yönetmesine ve verimli bir biçimde tamamlamasına olanak sağlayan çözümler sunuyor.



2021 yılında, Wrike firmasının denetlenmemiş hizmet olarak sunulan yazılım yıllık olarak hesaplanmış sürekli abonelik gelirini bağımsız olarak yaklaşık yüzde 30 oranında artarak 180 ile 190 milyon dolar arasında bir seviyeye yükseltmesi ve Citrix bünyesinde büyümesini hızlandırma fırsatı elde etmesi bekleniyor.