Citrix ve Microsoft iş birliğine gidiyor

İş sürekliliğini ve büyümeyi sağlamak için kuruluşların bu yeni öncelikleri barındıran daha esnek çalışma modellerini benimsemeleri gerekecek. Citrix ve Microsoft, bu yeni ve esnek çalışma alanını yeniden tasarlamak için bir araya geldi. Çalışanlar; ofiste, yolda veya evde, işlerin nerede yapılması gerekiyorsa onları en iyi şekilde gerçekleştirmeleri için çok önemli olan uygulamalar konusunda tutarlı bir deneyime ve bunlara kesintisiz bir şekilde erişmeye ihtiyaç duyarlar. Bu zorluğun üstesinden gelmek amacıyla iki teknoloji lideri firma, kuruluşların buluta geçişi ve dijital çalışma alanlarının ve sanal masaüstlerinin benimsenmesini hızlandırmalarına yardımcı olmak için birlikte çalışacaklarını açıkladılar.

Birden çok yıla yayılan bu anlaşma, sektörün en uzun süreli stratejik ortaklıklarından birine dayanıyor ve bu ortaklığın kapsamını genişletiyor. Anlaşmanın şartlarına göre Citrix Workspace, Microsoft müşterilerinin tercih ettiği dijital çalışma alanı platformu olacak ve Microsoft Azure da insanların cihazlar arasında her yerden çalışabilmesine olanak sağlamak için Citrix çözümlerini kullanan şirketlerin tercih ettiği genel bulut olacak.

Citrix ve Microsoft, şirket içi Citrix sanal uygulama ve masaüstü müşterilerinin Microsoft Azure’a geçişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için ortak araçlar ve hizmetler sunacak. Ayrıca şirketler, Azure Marketplace ve kanal ortaklarından oluşan güçlü bir topluluk aracılığıyla doğrudan satış ekipleriyle satışı gerçekleştirilen Citrix Workspace, Citrix SD-WAN, Microsoft Azure ve Microsoft 365’ten oluşan ortak teklifleri içeren tutarlı ve uygun esnekliğe sahip bir çalışma deneyimi sunmak için ortak bir ürün yol haritası çizecek. Microsoft, mevcut şirket içi Citrix müşterilerini Azure’a taşımak için satışları Citrix Cloud ile gerçekleştirecek.

Hem Citrix hem de Microsoft, müşterilerin iş gereksinimlerini karşılamak için alternatif talep etmesi durumunda müşterilerinin seçimlerini desteklemeye yönelik uzun süredir devam eden politikalarını sürdürecek.

Çevik Kuruluşun Oluşturulması

Küresel pandemi, şirketlerin yetenekten ofislere ve teknolojiye kadar tüm kaynaklarını değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için hızlı ölçeklenebilecek dinamik bir şekilde yönetmelerini sağlayan esnek bir çalışma yaklaşımı benimseme ihtiyaçlarını artırdı.

Citrix Başkanı ve CEO’su David Henshall şunları söylüyor: “COVID-19 pandemisi, dünyanın dört bir yanındaki işletmeleri günümüzün belirsiz iş ortamının gerektirdiği hız ve güvenlik gereksinimlerini karşılamaya devam ederken, çalışanların çalışma şeklini değiştirmeye zorladı. İleriye bakacak olursak, ekiplerini desteklemek, güçlendirmek ve onların güvenliğini sağlamak için esnek bir altyapıya gerek duyan birçok müşteri için hibrit çalışma modelleri standart haline gelecek. Citrix ve Microsoft el ele vererek, çalışanların ister evde ister ofiste ya da yolda etkileşimde bulunmaları ve üretken olmaları için ihtiyaç duydukları her şeye erişebilecekleri güvenilir ve emniyetli bir genel bulutta güçlü bir dijital çalışma alanı sunabilir.”

Microsoft CEO’su Satya Nadella şöyle diyor: “Dünyanın her yerindeki kuruluşlar yeni çalışma yöntemlerine uyum sağlarken, bu kuruluşların işlerin nasıl ve nerede yapıldığını yeniden tasarlamaları gerekecek. Citrix ile birlikte bunun üstesinden gelirken, Azure’u kullanarak müşterilerimize çalışanlarının uygulamalarına kesintisiz ve güvenli bir şekilde bağlanmalarına yardımcı olacağız, böylece nerede olurlarsa olsunlar daha çevik ve üretken olabilecekler.”