Citrix, Remote PC Access çözümünü genişletti

Yerinde kalma ve evden çalışma zorunluluklarıyla karşı karşıya kalan pek çok kuruluş, aceleyle çalışanlarını kurumsal sistemlere bağlanmalarına olanak sağlayan Sanal Özel Ağ (VPN) çözümleriyle donattı. Ancak bu tür olanakların sınırlamaları bulunuyor. Citrix-OnePoll tarafından kısa süre önce uzaktan çalışmakta olan 2.000'den fazla ABD'li çalışan üzerinde gerçekleştirilen bir anket, VPN tabanlı uzaktan çalışma yaklaşımlarının "düşük performansla" ve "işin yapılması için gerekli olan tüm uygulamalara erişimin mümkün olmamasıyla" sonuçlandığını ortaya koydu. Daha ayrıntılı bir araştırma, güvenlikle ve gizlilikle ilgili endişeleri de açığa çıkardı.



Citrix, daha güvenli ve güvenilir bir alternatif sunmak amacıyla, küresel ölçekte kullanılan Remote PC Access çözümünü bulutu kapsayacak şekilde genişlettiğini ve Citrix Desktop Service ile Citrix Desktop Essentials kapsamında kullanılabilir hale getirdiğini duyurdu. Bu hamle, her ölçekten kuruluşların çalışanlarına uzaktan çalışırken mümkün olan en yüksek performansı ortaya koymak için ihtiyaç duydukları tüm uygulamalara, bilgilere ve kaynaklara güvenle erişme olanağını sunan tanıdık bir sanal masaüstü ile yüksek performanslı bir deneyim sağlamasına imkan tanıyor.



BT kuruluşları, Citrix Remote PC Access ile kullanıcıların kelimenin tam anlamıyla herhangi bir aygıtı kullanarak Windows ya da Linux kişisel bilgisayarlarına güvenli bir biçimde uzaktan erişmesine imkan tanıyan küçük bir istemci (VDA) kurarak, çalışanlara hızlı ve kolay bir biçimde eksiksiz bir sanal masaüstü deneyimi sunabilir. Remote PC Access, bir VPN gerektirmez ve gizli içeriğin güvende tutulması için çok faktörlü kimlik doğrulaması gibi güvenlik önlemlerini etkinleştirebilir.



Citrix Masaüstü ve Uygulamalar Grubu, Kıdemli Ürün Pazarlama Yöneticisi Paul Carley, "Çalışanlar yeni normal haline gelen evden çalışmaya alışırken, hem kurumsal bilgileri güvende tutan hem de çalışanların ilgisini ve üretkenliğini sürdürmesini sağlayan bir dizi tutarlı ve tanıdık araca erişim sağlanması bugüne kadar olduğundan çok daha fazla önem taşıyor," şeklinde konuştu.



Halihazırda Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced/Premium ile Citrix Workspace Premium Plus ürünlerine dahil olan Remote PC Access, şimdi Citrix Virtual Desktops Essentials ile Citrix Virtual Desktops Service olanakları kapsamında da sunuluyor.



Şirketler, Citrix Virtual Desktops Service aracılığıyla şirket içinde veya herhangi bir genel bulut üzerinde bulunan fiziksel masaüstlerine ve sanal masaüstü altyapısına Remote PC Access olanağını iletebilir. Ayrıca, Citrix Virtual Desktops Essentials Service ile Azure Marketplace üzerinde aylık bazda sunulan bir hizmet seçeneği mevcut. Bunlar aynı zamanda Azure üzerinde barındırılan sanal masaüstlerine erişim sağlıyor.