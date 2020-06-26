Citrix, 'ofise geri dönüş çözümü'nü duyurdu

Şirketler, Citrix Workspace ile ofis ortamında çalışanların güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak yüksek performanslarına erişmesini sağlayan tutarlı bir iş deneyimi sunabilir. Kuruluşlar, ofise geri dönüşe yönelik yeni mikro uygulama özelliklerini kullanarak İK, hukuk, tesisler ve BT departmanlarında, ofislerin yeniden açılmasıyla ilgili hayati önem taşıyan şu tür görevleri yürütebilir:

Çalışanların hazır olup olmadığına ilişkin anketler yürütmek

Çalışanların çalışma alanına geri döndüğü andan itibaren onlar için en çok önem taşıyan konuları tespit etmek ve yönetmek (ör: nereye oturacakları veya ekip ve müşteri toplantılarının nasıl gerçekleştirileceği)

Güvenlik protokollerini yürütmek

Sağlık taramaları ve hastalık beyan süreçlerini gerçekleştirmek

Sosyal mesafelendirmeyi sağlamak için doluluğu yönetmek

Konum eşleştirme ve temas takibi

İletişim stratejilerini tasarlamak

Citrix İş Stratejisi Başkan Yardımcısı Tim Minahan, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Birçok şirket, ofise geri dönüşün normale geri dönüş anlamına gelmediğinin farkına varıyor. Kuruluşların çalışanların güvenliğini ve sağlığını birinci planda tutarak ofise geri dönüş yapmalarına ve adapte olmalarına yardımcı olacak konumdayız.”



Citrix Küresel Güvenlik ve Risk Hizmetleri Direktörü Jeffrey Dean ise, şunları söyledi: “Eşi benzeri görülmemiş günlerden geçiyoruz. “Çalışanların ofise güvenli bir şekilde geri dönüşü konusunda geliştirilmiş olan bir model yok. Ancak şirketler, doğru teknolojileri ve içgörüleri kullanarak işlerini öne taşımaya başlayabilir.”

Tarihsel açıdan ofis, iş birliğinin ve inovasyonun hayat bulduğu bir yerdi. İş arkadaşları, toplantı alanlarının dışında günlük konuşmalarını koridorlarda, kafeteryalarda ve spor alanlarında yapıyordu. Ancak virüsün yayılımını önlemek için tasarlanan protokoller, bu durumu değiştirdi. Fiziksel ofis alanlarının artık sosyal mesafelenmeye izin verecek şekilde yapılandırılması gerekiyor. Çalışanların çalışma programları, binada aynı anda bulunan kişi sayısını azaltacak şekilde yeniden gözden geçirilmek zorunda. Çalışanların binaya girmeden önce taramadan geçmeleri gerekiyor. Ayrıca ziyaretçilerin giriş yapmasına da izin verilemez.

COVID 19 salgını nedeniyle işletmeler, bilinmeyen sularda yüzmek zorunda kalıyor. IDC BT Hizmetleri Yönetimi ve İstemci Sanallaştırma biriminde Araştırma Yöneticisi olan Shannon Kalvar, şu açıklamalarda bulundu: “Kuruluşlar sürdürülebilir iş uygulamalarına odaklandıkça ekiplerin yüksek düzeyde dağıtılmış bir ortamda iş birliği yapıp liderlik üstlenmesi, aynı zamanda çalışan bağlılığının artırılması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte izlenecek en güvenilir yol; hem iş ortakları, çalışanlar ve müşterilerle farklı bir ilişki kurulacağı konusundaki belirsizliğin kabul edildiği hem de sürece hazırlanmayı sağlayacak bir yol bulmaya yönelik zor konuşmaları yapmak olacaktır.”

Bu doğrultuda Citrix, şirketlerin teknoloji gösterimlerinin yanı sıra Citrix tarafından kullanılanlar da dahil olmak üzere uygulama süreçlerine ve şablonlara erişebileceği bir ofise geri dönüş kaynak merkezini de hayata geçirdi.



