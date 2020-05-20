Citrix ile Check Point Software Technologies’ten iş birliği

Şirketler, Citrix SD-WAN kapsamındaki ek yeni nesil güvenlik duvarlarının kolay bir şekilde devreye alınmasına ve yönetilmesine olanak sağlamaya ve şirketlere varlıklarını şubelerde ve ötesinde korumak için ek güvenlik katmanları sunmaya yönelik planlarını duyurdu. Şirketler, Citrix SD-WAN kapsamındaki ek yeni nesil güvenlik duvarlarının kolay bir şekilde devreye alınmasına ve yönetilmesine olanak sağlamaya ve şirketlere varlıklarını şubelerde ve ötesinde korumak için ek güvenlik katmanları sunmaya yönelik planlarını duyurdu.



Citrix'in SD-WAN ve Akıllı Trafik Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Chalan Aras, "Şirketler, daha iyi uygulama performansına ve görünürlüğe olanak sağlamak için ağlarının buluta ve hizmet olarak sunulan yazılıma geçişini hızlandırmak zorunda kaldı ve güvenliğin de buna uyum sağlaması gerekiyor. Check Point Software Technologies ile birlikte, geçiş yapmaları sırasında kuruluşları ve çalışma alanları ile uygulamalarını koruyan gelişmiş bir SD-WAN çözümü sunabiliriz” dedi.



Citrix, WAN uç noktalarını korumak için kapsamlı bir yaklaşımı benimsiyor, entegre güvenlik duvarı ile uç noktası güvenlik yeteneklerini önde gelen satıcı firmaların yeni nesil ve bulut güvenlik duvarlarıyla birleştirerek kuruluşlara şubelerini koruma konusunda esneklik ve seçenekler sağlıyor. Citrix ve Check Point Software Technologies, zaten Citrix SD-WAN ve Check Point CloudGuard ile ortak bir çözüm sunuyordu. Citrix SD-WAN ile Check Point CloudGuard Edge ve Check Point CloudGuard Connect ürünlerinin planlanan entegrasyonu, coğrafi olarak geniş bir alana yayılan kuruluşların ağlarını ve bulutlarını korumasını basit ve düşük maliyetli bir biçimde otomatikleştirmesine ve iyileştirmesine daha fazla olanak sağlayacak. Checkpoint Software Technologies Ürün Yönetiminden ve Ürün Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Itai Greenberg, "Şubelerin SD-WAN kullanılarak doğrudan buluta bağlanması, güvenlik risklerini önemli ölçüde artırıyor," şeklinde açıklıyor. "Citrix SD-WAN, CloudGuard Connect ve CloudGuard Edge ile kuruluşlar artık şube ofislerini en son sıfır gün ve Gen V güvenlik tehditlerine karşı korumak için Check Point'in en üst düzey tehdit engelleme ve istihbarat özelliklerini devreye alabilecekler."