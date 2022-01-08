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Cities Skylines sistem gereksinimleri neler? Cities için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Cities Skylines Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Cities Skylines sistem gereksinimleri neler Cities için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Oyun severler tarafından sevilerek oynanan oyun şekillerinden biri de yeni bir şeyler inşa ederek kendi şehrini ya da köyünü oluşturma şeklinde olan oyunlar olmaktadır. Bu tarz oyunlarda devamlı ileriye gitme, yaptığı şeyi geliştirme düşüncesi olduğu için bu oyunlar hayli donanımlı olmaktadırlar. Cities Skylines adı verilen oyunda bu oyunlardan biri olarak ifade edilmektedir. Peki, Cities Skylines sistem gereksinimleri neler? Cities için önerilen ve minimum( en düşük ) gereksinimler neler olmaktadır? İşte, Cities Skylines oyunu için olması gereken sistem gereksinimleri hakkında detayları derledik.

 

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Cities Skylines adı verilen oyunun amacı bir şehir kurarak o şehri geliştirmek ve ilerletmek olmaktadır. Oyunlar arasında popüler bir oyun olan bu oyun her yaştan insana hitap etmesi ile de tercih edilmektedir.

Cities Skylines Sistem Gereksinimleri Neler?

Cities Skylines oyunu açık dünya şehir oluşturma simülasyonu olarak ifade edilmektedir. Bu oyunda yeni yol ve inşaatlar, evler yaparak kurulan şehrin büyütülmesi söz konusu olmaktadır. Oyunda oluşturulan şehir halkının da birden fazla ihtiyacı bulunmaktadır. 2015 yılının Mart ayında piyasaya sürülen bu oyun için gereken birtakım donanımlar bulunmaktadır. Bu donanımlara sahip olunmayan bilgisayarlara oyunun indirilmesi durumunda oyunda birtakım sıkıntıların yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Cities Skylines oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şunlar olmaktadır:

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64-Bit işlemci ve işletim sistemi olması gerekir.

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8/8.1 (64-bit) olmalıdır.

İşlemci: Intel Core 2 Duo / AMD Athlon 64 X2 6400 – 3.2 GHz olması gerekir.

Bellek: 4 GB RAM ve daha üstü olmalıdır.

Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 5670 olmalıdır.

VRAM: 512 MB VRAM olmalıdır.

DirectX: Sürüm 9.0c

Cities İçin Önerilen ve Minimum ( En düşük) Gereksinimler

Cities skylines oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gereklidir.

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) olmalıdır.

İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX-6300 – 3.5 GHz olması gerekir.

Bellek: 6 GB RAM olmalıdır.

Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 gereklidir.

VRAM: 2 GB VRAM yeterli olmaktadır.

DirectX: Sürüm 11

 

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#Cities Skylines Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar

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