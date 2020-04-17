Cisco, LoRaWAN çözümünü tanıttı

Cisco Türkiye, Telcoset ve Armada iş ortaklığıyla LoRaWAN (Long Range Wide Area Network, Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı) çözümünü tanıttı.

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT) ile gelişen sistemlerin sayısı ve çeşitliliği son yıllarda tüm dünyada büyük hızla yayılıyor. Bu da beraberinde verilerin uzak mesafeye güvenilir ve düşük güç tüketimiyle aktarılmasını gerektiriyor. Cisco’nun yer aldığı LoRa Alliance da burada devreye girerek mesafe sınırlaması, haberleşme maliyetleri ve yüksek enerji kullanımı gibi zorlukları ortadan kaldırıyor.

Kentsel alanlarda 5 km’ye, şehir çevresindeki yerleşim alanlarında ise 15 km’ye kadar kapsam sağlayan LoRaWAN çözümü, daha az güç tükettiği için daha uzun pil ömrü sunuyor. Wi-Fi ve hücresel iletişim teknolojilerinin yapamadığını başaran LoRaWAN’ın esnek ve güvenli mimarisi sayesinde sistem altyapıları daha uygun maliyetle devreye alınabiliyor.



Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru



Farklı uygulamaları kolaylıkla destekleyebilen LoRaWAN çözümü, akıllı şehir projelerinde sıklıkla tercih edilmesiyle öne çıkıyor. Su ve enerji tüketimi, akıllı aydınlatma sistemleri, park yeri yönetimi, akıllı sulama sistemleri gibi şehirdeki birçok kritik altyapı, LoRaWAN üzerinden takip edilebiliyor.

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, konuyla ilgili şunları söyledi: “Günümüzde geleneksel olan her şey, yerini dijitale bırakıyor. Dijital dönüşümü beraberinde getiren bu değişimde yeni teknolojiler sayesinde şirketlerin ve tüm iş ortaklarının süreçleri ve iş yapış modelleri de değişiyor. Aynı değişimi ve dönüşümü akıllı şehir konsepti sayesinde şehir yönetiminde de görüyoruz. LoRaWAN çözümümüz, bir şehrin yönetilebilmesi için gereken kritik altyapıları kolaylıkla takip ederek yetkililerin gereken durumlarda hızlıca aksiyon almasını ve kent yaşamında karşılaşılan günlük sorunların önüne geçebilmesini sağlıyor.”



Cisco Orta Doğu ve Afrika CTO’su Osama Al-Zoubi



Türkiye ve bölgedeki inovasyonun hızını artırmak, Cisco inovasyon ve girişimcilik merkezinin temel direğidir. Yeni ürünleri hakkında yorum yapan Cisco Orta Doğu ve Afrika CTO’su Osama Al-Zoubi, “Amacımız, kamu ve özel sektör ile iş birliği yaparak dijital dönüşümü sağlamak ve inovasyonun hızını artırmak. Akıllı binalar, akıllı fabrikalar, akıllı üretim ve akıllı şehircilik konseptleri artık hayatımızın doğal bir parçası haline geliyor. Endüstri 4.0 ile birlikte bu kavramların kurumsal uygulamalarını görmeye başladık. Nesnelerin İnterneti de Endüstri 4.0’ın omurgasını oluşturuyor. Birçok şirket, üretimin yanı sıra lojistikten hizmet alanlarına hatta Ar-Ge’ye, başarının anahtarını Endüstri 4.0’da görüyor. LoRaWAN teknolojisi ile mesafe sınırlaması, haberleşme maliyetleri, yüksek enerji kullanımı gibi zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebiliyoruz. Bununla birlikte endüstriyel alanlarda üretim verimliliğini ölçebiliyor, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sunuyor ve tarımsal alanlarda toprakla ile ilgili ölçümler yapabiliyoruz. Şehir yönetiminin dijital dönüşümünü Orange, KPN, Swisscom, Tata, SKT ve NTT gibi dünyanın dört bir yanındaki öncü telekom şirketleriyle gerçekleştiriyoruz. Hem Türkiye’nin lider telekom şirketleriyle hem de değerli iş ortaklarımızla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.