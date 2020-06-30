Cisco SecureX nedir? Ne işe yarayacak?

İnovasyon, iş ortakları, şirket satın almaları, müşteri araştırmaları ve açık kaynak standartlarına yaptığı yatırımlar yapan Cisco, şimdi de Cisco SecureX’i sunuyor.

Cisco SecureX , müşterilerinin mevcut güvenlik altyapılarında kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunduğu iddiasında. Cisco SecureX bilinmeyen tehditleri tespit ediyor ve müşterilerin güvenliğini ağ, uç nokta, bulut ve uygulamalar bağlamında güçlendirmek için iş akışlarını otomatikleştiriyor. Sadelik günümüzde dijital dönüşüm için gerekli olduğundan, Cisco SecureX tüm Cisco güvenlik ürünlerine dahil olarak sunuluyor.

İşletmeler dijital dönüşümü benimserken, bulut platformlara yayılıyor, IoT’yi ve yüksek hızlı kablosuz erişimi bünyelerinde barındırıyor ve bu da saldırılara hedef olabilecek alanların sayısını artırıyor. Bu karmaşık ortamın güvenliğini sağlamak bir arada çalışmayan farklı teknolojilerle oldukça zorlaşıyor.

2 bin 800 güvenlik profesyoneliyle görüşülerek gerçekleştirilen Cisco 2020 CISO (Bilgi Güvenliği Yöneticileri) Karşılaştırmalı Değerlendirme Araştırması’nın katılanların yüzde 28’i birden çok tedarikçiden alınan ürün ve çözümlerin oluşturduğu güvenlik ortamlarını yönetmenin çok zorlayıcı olduğunu düşünüyor. Bu oran geçen yıla oranla yüzde 8 artmış durumda.

Cisco Orta Doğu & Afrika Siber Güvenlik Satış Direktörü Fadi Younes de SecureX platformu için şunları söyledi: "Sektör, müşterilere yardım amacı güden ancak bunun yerine birlikte çalışmayan ürünlerle dolu yönetilemeyecek bir ortam yaratan binlerce özel amaçlı ürünle dolup taştı. Bu da işletmelerin güvenlik alanlarında boşluklar oluşturdu. Kötü niyetli aktörlerin yanısıra, karmaşıklık da güvenlik ekiplerinin aşması gereken bir diğer risk. Cisco SecureX, müşterilerin güvenlikle ilgili deneyimlerinde karmaşıklığı ortadan kaldırarak ve müşterilerine güvenlik hizmetleri ve alarmlarının durumunu bütünleşik bir şekilde görüntüleme olanağı sunuyor. Bu şekilde, güvenlik ekipleri kaynakları daha verimli kullanabiliyor.”



