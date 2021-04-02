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Teknoloji
Haber Giriş: 02.04.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

CIO Ödülleri 2021 sahiplerini buldu

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CIO Ödülleri 2021 sahiplerini buldu

Teknoloji liderlerinin şirketleri içinde gerçekleştirdiği, başarılı dijital dönüşüm projelerinin onurlandırıldığı CIO Ödülleri bu yıl 12’nci kez sahiplerini buldu. CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin önde gelen 28 şirketinin CIO’su ödül almaya hak kazandı.

Pandemi sürecinde şirketler dijital dönüşümlerine hız verirken, teknoloji liderlerinden de beklentiler de giderek artıyor. Dijital dönüşüme liderlik eden CIO’lar, gerçekleştirdikleri projeler ile kurumlarını dönüştürürken; aynı zamanda yeni iş fırsatları oluşturuyor, daha kârlı ve hızlı bir şirkete dönüşümün kapısını açıyorlar.

Şirketlerin teknolojiden sorumlu yöneticileri olan CIO’lar, 12 yıldır düzenlenmekte olan “CIO Ödülleri” organizasyonu ile bu başarılarını taçlandırıyor. 

Bu kapsamda; CXO Medya ve CIO Update tarafından organize edilen CIO Ödülleri, pandemi koşulları sebebiyle bu yıl dijital olarak gerçekleştirildi. 

Daha akıllı projeler yarıştı 

CIO Ödülleri’nin vizyonu ve geleceğe taşınırken gösterdiği gelişme ile ilgili konuşan CXO Medya Kurucu Ortağı ve CIO Update Genel Yayın Yönetmeni Murat Yıldız, “2010 yılında başladığımızda katılan projelerin büyük bir çoğunluğu altyapı modernizasyonu temelindeydi. CIO’lar yazılım ve donanım altyapılarını yeniledikleri projeler ile CIO Ödülleri’ne başvuruyordu. Zaman içerisinde başvuruların ve kazanan ödüllerin yapısında ciddi bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. ‘Chief Information Officer’ yani ‘Bilgi İşlem Yöneticisi’ kavramından biraz daha ‘Chief Innovation Officer’, yani ‘Yenilikten Sorumlu Yönetici’ye doğru dönüşüme şahitlik ediyoruz. Son iki yıldır aday projelerin pek çoğunda daha fazla yapay zeka, analitik, IoT, bulut dönüşümleri ve yenilikçi iş çözümleri olduğuna şahit olduk. Ayrıca projelerde farklı iş birimlerine dokunan, şirketin ana işleyişini değiştiren, fark yaratan sonuçlar olduğunu görüyoruz. Bu, şirketlerin dijital dönüşümü doğru anladıklarını ve değişime teknoloji yöneticilerinin liderlik ettiğini gösteriyor” dedi.    

146 proje başvurdu 

Türkiye’nin önde gelen pek çok şirketinin ödül programına başvuru yaptığını söyleyen Yıldız şöyle konuştu: “Bu sene CIO Ödülleri’ne, 146 proje başvurdu. Ön jürimiz, başvuruların yeterliliklerini değerlendirdi ve kimi proje sahiplerinden ek bilgi talep etti. İkinci aşamaya geçen 88 projeyi, çok değerli jüri üyelerimiz detaylı bir şekilde inceledi. Ardından da ilk 25’e kalan projeleri bu sene ödül törenimizde onurlandırmış olduk. Aynı zamanda projelerini değerlendirdiğimiz 3 farklı CIO’muz da Özel Ödül kategorisinde onurlandırıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden, her sektör ve kamudan katılımcılarımız ve kazananlarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyor, kazanan teknoloji liderlerimizi gönülden tebrik ediyorum.” 

Dijital Ödül Töreni 

Bu sene ödül töreni tamamen dijital platformda gerçekleştirildi. Her sene olduğu gibi yine son yılın değerlendirmesi, CIO Ödülleri panelinde tartışıldı. Panelistler ise pandemi ile hızlanan dijital dönüşüme, yenilikçi teknolojilerin kullanım şekillerine ve BT’nin geleceğine değindi. CIO Paneline,  Red Hat Ülke Müdürü Haluk Tekin,  Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan, Bulutistan Satıştan Sorumlu Genel Müdürü Gökhan Gençtürk, Etiya  Genel Müdür Yardımcısı Barış Uca ve SAS Genel Müdür Yardımcısı Emre Ultav katıldı.

Açılış konuşmacılarından Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan, “İş yapış şekillerinde olduğu gibi alışkanlıklar da değişiyor. Yeni başlıklarımız ise hız, adaptasyon, cesaret ve vizyon gibi kelimeler olmaya başladı. Bu ödül platformunda ise sektörün önemli isimlerinin vizyon, strateji ve deneyimlerini paylaşması bana ilham veriyor. Türkiye, teknoloji yarışında geç kalmış değil, aksine birçok noktada daha öndeyiz. Değerli meslektaşlarımızla bu yarışta hem şirketlerimizi hem de ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Turkcell olarak Türkiye’nin öncü şirketleriyle bu organizasyonda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Ödül alacak CIO’larımızı şimdiden kutluyorum.” dedi.

Red Hat Ülke Müdürü Haluk Tekin ise konuşmasında şunları aktardı: 

“Eskiden beri ilgiyle takip ettiğim ve bu sene 12.’si düzenlenen CIO Ödülleri’nin RedHat olarak ana sponsoruyuz. Ülkemizin BT sektöründe özel bir yeri ve başarılı bir geçmişi olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliği desteklemekten de mutluluk duyuyoruz. RedHat olarak, dijital dönüşüm ile işlerimizi daha hızlı yapıp değişen pazar koşullarına daha hızlı cevap vermek, çeviklik kazanmak istiyoruz. Doğru ekip, doğru eğitim planı, doğru organizasyon yapısı ve şirket kültürü ile şeffaflık ve paylaşım ise dönüşümün olmazsa olmazlarıdır.”

Etkinlikte şu CIO’lar başarılı projeleri ile ödül almaya hak kazandılar: 

ŞİRKET

CIO

ANADOLU EFES

MURAT ÖZKAN

ARÇELİK AŞ

SUAT ÇELEBİ

ANADOLU SİGORTA

MEHMET ABACI

SAHİBİNDEN . COM

GÖKHAN ERGÜL

AVİVASA

FAHRİ ARKAN

TÜRKİYE İHRACATCILAR MECLİSİ

AKİF ONUR

İSTANBUL TİCARET ODASI

ETHEM TOPGÜL

VAKIF KATILIM BANKASI

MEHMET BÜTÜN

AKTEK

REHA ÇETİN

HAYAT HOLDING

GÜLSÜN GÖNÜLTAŞ AKHİSAROĞLU

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER

HASAN VİDİN

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ

HAKAN İNANIR

TURKUVAZ MEDYA

SELAHATTİN İMAMOĞLU

DEHA MAĞAZACILIK

ERKAN VARUL

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

MUSTAFA BEZEKLİOĞLU

OTOKOÇ

ERDAL KEMİKLİ

İPEKYOL

HAKAN DURAN

AKBANK

İLKER ALTINTAŞ

BELBIM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ

ERDOĞAN BAYRAK

CENGİZ HOLDİNG

SİNAN ÖZKAN

TORUN ENDÜSTRİ A.Ş.

TANER YÜKSEL

DEFACTO

CENGİZ GÜRER

ALLİANZ TÜRKİYE

EVREN AYORAK

OLGUN ÇELİK

BAŞAK BERK

CİVİL MAĞAZACILIK

ABDÜLAZİZ AKYOL

ANADOLU İSUZU

AŞKIN İNCİ

TAV TEKNOLOJİ

KEREM ÖZTÜRK

OTOKAR

ALTUĞ SOYDAN

 

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