CIO Ödülleri 2021 sahiplerini buldu
Teknoloji liderlerinin şirketleri içinde gerçekleştirdiği, başarılı dijital dönüşüm projelerinin onurlandırıldığı CIO Ödülleri bu yıl 12’nci kez sahiplerini buldu. CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin önde gelen 28 şirketinin CIO’su ödül almaya hak kazandı.
Pandemi sürecinde şirketler dijital dönüşümlerine hız verirken, teknoloji liderlerinden de beklentiler de giderek artıyor. Dijital dönüşüme liderlik eden CIO’lar, gerçekleştirdikleri projeler ile kurumlarını dönüştürürken; aynı zamanda yeni iş fırsatları oluşturuyor, daha kârlı ve hızlı bir şirkete dönüşümün kapısını açıyorlar.
Şirketlerin teknolojiden sorumlu yöneticileri olan CIO’lar, 12 yıldır düzenlenmekte olan “CIO Ödülleri” organizasyonu ile bu başarılarını taçlandırıyor.
Bu kapsamda; CXO Medya ve CIO Update tarafından organize edilen CIO Ödülleri, pandemi koşulları sebebiyle bu yıl dijital olarak gerçekleştirildi.
Daha akıllı projeler yarıştı
CIO Ödülleri’nin vizyonu ve geleceğe taşınırken gösterdiği gelişme ile ilgili konuşan CXO Medya Kurucu Ortağı ve CIO Update Genel Yayın Yönetmeni Murat Yıldız, “2010 yılında başladığımızda katılan projelerin büyük bir çoğunluğu altyapı modernizasyonu temelindeydi. CIO’lar yazılım ve donanım altyapılarını yeniledikleri projeler ile CIO Ödülleri’ne başvuruyordu. Zaman içerisinde başvuruların ve kazanan ödüllerin yapısında ciddi bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. ‘Chief Information Officer’ yani ‘Bilgi İşlem Yöneticisi’ kavramından biraz daha ‘Chief Innovation Officer’, yani ‘Yenilikten Sorumlu Yönetici’ye doğru dönüşüme şahitlik ediyoruz. Son iki yıldır aday projelerin pek çoğunda daha fazla yapay zeka, analitik, IoT, bulut dönüşümleri ve yenilikçi iş çözümleri olduğuna şahit olduk. Ayrıca projelerde farklı iş birimlerine dokunan, şirketin ana işleyişini değiştiren, fark yaratan sonuçlar olduğunu görüyoruz. Bu, şirketlerin dijital dönüşümü doğru anladıklarını ve değişime teknoloji yöneticilerinin liderlik ettiğini gösteriyor” dedi.
146 proje başvurdu
Türkiye’nin önde gelen pek çok şirketinin ödül programına başvuru yaptığını söyleyen Yıldız şöyle konuştu: “Bu sene CIO Ödülleri’ne, 146 proje başvurdu. Ön jürimiz, başvuruların yeterliliklerini değerlendirdi ve kimi proje sahiplerinden ek bilgi talep etti. İkinci aşamaya geçen 88 projeyi, çok değerli jüri üyelerimiz detaylı bir şekilde inceledi. Ardından da ilk 25’e kalan projeleri bu sene ödül törenimizde onurlandırmış olduk. Aynı zamanda projelerini değerlendirdiğimiz 3 farklı CIO’muz da Özel Ödül kategorisinde onurlandırıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden, her sektör ve kamudan katılımcılarımız ve kazananlarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyor, kazanan teknoloji liderlerimizi gönülden tebrik ediyorum.”
Dijital Ödül Töreni
Bu sene ödül töreni tamamen dijital platformda gerçekleştirildi. Her sene olduğu gibi yine son yılın değerlendirmesi, CIO Ödülleri panelinde tartışıldı. Panelistler ise pandemi ile hızlanan dijital dönüşüme, yenilikçi teknolojilerin kullanım şekillerine ve BT’nin geleceğine değindi. CIO Paneline, Red Hat Ülke Müdürü Haluk Tekin, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan, Bulutistan Satıştan Sorumlu Genel Müdürü Gökhan Gençtürk, Etiya Genel Müdür Yardımcısı Barış Uca ve SAS Genel Müdür Yardımcısı Emre Ultav katıldı.
Açılış konuşmacılarından Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan, “İş yapış şekillerinde olduğu gibi alışkanlıklar da değişiyor. Yeni başlıklarımız ise hız, adaptasyon, cesaret ve vizyon gibi kelimeler olmaya başladı. Bu ödül platformunda ise sektörün önemli isimlerinin vizyon, strateji ve deneyimlerini paylaşması bana ilham veriyor. Türkiye, teknoloji yarışında geç kalmış değil, aksine birçok noktada daha öndeyiz. Değerli meslektaşlarımızla bu yarışta hem şirketlerimizi hem de ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Turkcell olarak Türkiye’nin öncü şirketleriyle bu organizasyonda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Ödül alacak CIO’larımızı şimdiden kutluyorum.” dedi.
Red Hat Ülke Müdürü Haluk Tekin ise konuşmasında şunları aktardı:
“Eskiden beri ilgiyle takip ettiğim ve bu sene 12.’si düzenlenen CIO Ödülleri’nin RedHat olarak ana sponsoruyuz. Ülkemizin BT sektöründe özel bir yeri ve başarılı bir geçmişi olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliği desteklemekten de mutluluk duyuyoruz. RedHat olarak, dijital dönüşüm ile işlerimizi daha hızlı yapıp değişen pazar koşullarına daha hızlı cevap vermek, çeviklik kazanmak istiyoruz. Doğru ekip, doğru eğitim planı, doğru organizasyon yapısı ve şirket kültürü ile şeffaflık ve paylaşım ise dönüşümün olmazsa olmazlarıdır.”
Etkinlikte şu CIO’lar başarılı projeleri ile ödül almaya hak kazandılar:
ŞİRKET
CIO
ANADOLU EFES
MURAT ÖZKAN
ARÇELİK AŞ
SUAT ÇELEBİ
ANADOLU SİGORTA
MEHMET ABACI
SAHİBİNDEN . COM
GÖKHAN ERGÜL
AVİVASA
FAHRİ ARKAN
TÜRKİYE İHRACATCILAR MECLİSİ
AKİF ONUR
İSTANBUL TİCARET ODASI
ETHEM TOPGÜL
VAKIF KATILIM BANKASI
MEHMET BÜTÜN
AKTEK
REHA ÇETİN
HAYAT HOLDING
GÜLSÜN GÖNÜLTAŞ AKHİSAROĞLU
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER
HASAN VİDİN
İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ
HAKAN İNANIR
TURKUVAZ MEDYA
SELAHATTİN İMAMOĞLU
DEHA MAĞAZACILIK
ERKAN VARUL
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
MUSTAFA BEZEKLİOĞLU
OTOKOÇ
ERDAL KEMİKLİ
İPEKYOL
HAKAN DURAN
AKBANK
İLKER ALTINTAŞ
BELBIM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ
ERDOĞAN BAYRAK
CENGİZ HOLDİNG
SİNAN ÖZKAN
TORUN ENDÜSTRİ A.Ş.
TANER YÜKSEL
DEFACTO
CENGİZ GÜRER
ALLİANZ TÜRKİYE
EVREN AYORAK
OLGUN ÇELİK
BAŞAK BERK
CİVİL MAĞAZACILIK
ABDÜLAZİZ AKYOL
ANADOLU İSUZU
AŞKIN İNCİ
TAV TEKNOLOJİ
KEREM ÖZTÜRK
OTOKAR
ALTUĞ SOYDAN