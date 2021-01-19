Çinliler orman kedisini klonladı

Çin'de somatik hücre nükleer transfer yöntemiyle bir orman kedisinin klonlandığı bildirildi.

Çin'in Şandong eyaletinde, Çingdao Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görevli Doç. Dr. Cao Minghui'nin liderliğindeki araştırma ekibi, bir orman kedisini klonlamayı başardıklarını duyurdu.

Araştırmacılar, 24 Aralık'ta klonlanan ve "huzur" anlamına gelen Ping'an ismi verilen 75 gram ağırlığındaki yavru kedinin sağlıklı olduğunu belirtti.



Kedi klonlama teknolojisinin hayvan hastalıklarının incelenmesinde, yeni ilaçların geliştirilmesinde ve nesli tükenmekte olan türlerin korunmasında önemli rol oynamasının beklendiğini dile getiren uzmanlar, "Ping'an, Kovid-19 salgını nedeniyle büyük küresel zorluklar yaşanan bir yılın sonunda klonlandığından yeni yılda iyi şans getireceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Çingdao Üniversitesi böylece Çin'de somatik hücre nükleer transferi yöntemini kullanarak bir kediyi klonlayan ilk yükseköğretim kurumu oldu.







