Çinliler, ABD Hazine Bakanlığı'nın bilgisayarlarına sızdı

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Bloomberg News tarafından incelenen bir rapora göre, ABD Hazine Bakanlığı'na sızan Çinli devlet destekli bilgisayar korsanları 400'den fazla dizüstü ve masaüstü bilgisayara girerek yaptırımlar, uluslararası ilişkiler ve istihbarat konularına odaklanan personel ve üst düzey liderlerin makinelerine özel ilgi gösterdi.

Raporda, bilgisayar korsanlarının çalışanların kullanıcı adları ve şifrelerinin yanı sıra sınıflandırılmamış kişisel bilgisayarlardaki 3 binden fazla dosyaya eriştiği belirtildi.

Bunlar arasında politika ve seyahat belgeleri, organizasyon şemaları, yaptırımlar ve yabancı yatırımlarla ilgili materyaller ve "Kolluk Kuvvetleri Hassas" verileri yer alıyordu.

Bulgulara göre failler muhtemelen materyalleri çalmış ancak Hazine'nin gizli veya e-posta sistemlerine girmemiş görünüyor. Bilgisayar korsanları ayrıca ABD'deki bazı gayrimenkul alımlarının ve yabancı yatırımların ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini inceleyen ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili materyallere de erişti. Çarşamba tarihli ve Kongre üyelerine hitaben hazırlanan rapor, ABD'li yetkililerin yabancı bir rakibin ulusal borcu yönetmek, yaptırımlar uygulamak ve ABD ekonomi politikasını şekillendirmek için merkezi bir kuruma izinsiz girdiğini söylediği şeyin bugüne kadarki en eksiksiz resmini sunuyor.