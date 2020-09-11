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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:47 | Son Güncelleme:

Çinli hacker'ların hedefinde Biden, İran'ın ise Trump var

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Çinli hacker'ların hedefinde Biden, İran'ın ise Trump var
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Microsoft, Çinli bilgisayar korsanlarının da Biden'ın kampanyasıyla bağlantılı kişileri; İranlı korsanların ise Trump kampanyasını hedef aldığını söyledi.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft, Rusya, Çin ve İran devletleriyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının 2020 ABD seçimlerine dahil olan siyasi kişi ve grupları hedef aldığını açıkladı. Şirket, siber saldırıların büyük bir kısmının başarısız olduğunu ve oy verme sisteminin kendisinin hedef alındığına dair herhangi bir işaret olmadığını belirtti.

Microsoft'un müşteri güvenliğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Burt, "Daha önceki saldırı kalıplarında olduğu gibi, yalnızca adaylar ve kampanyalarında çalışanlar değil, adayların bazı kilit konularda danıştığı kişilere de düzenli saldırılar yapıldığını görüyoruz. Bu faaliyetler, seçim günü yaklaşırken, siyasi süreçlerde yer alan kişi ve kurumların, kendilerini korumak için ücretsiz ve düşük maliyetli güvenlik araçlarını kullanmaları gerektiğinin önemini ortaya koyuyor" dedi.

Açıklamaya göre, Zirkonyum adıyla bilinen Çinli korsanlar, uluslararası ilişkiler alanında, akademik kurumlarda ve siyasi gruplarda görev yapan "tanınmış kişileri" hedef aldı.

İranlı Fosfor adlı grup da, Mayıs ve Haziran ayları arasında Beyaz Saray yetkilileri ile Trump'ın kampanya ekibinin hesap bilgilerine ulaşmaya çalıştı ancak başarısız oldu.

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