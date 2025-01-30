Çinli bir dev daha yapay zekâ modelini tanıttı: Qwen 2.5

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Çinli teknoloji devi Alibaba, yapay zekâ sohbet robotunun yeni sürümünü yayınladı ve bunu yaparken çok cesur iddialarda da bulundu. Bu iddialara göre, söz konusu YZ, OpenAI’ın ChatGPT’sini ve yükselişine yeni başlamış olan DeepSeek’i geride bırakıyor.

Alibaba’nın bulut birimi yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Qwen 2.5-Max GPT-4o, DeepSeek-V3 ve Llama-3.1-405B’yi neredeyse her alanda geride bırakıyor.”

Bahsedilen YZ ürünleri sırasıyla OpenAI, DeepSeek ve Meta’ya ait.

Alibaba, modeliyle ilgili pek fazla açıklama yapmıyor, ancak Çinli DeepSeek’in gelişi ile zaten karışan YZ piyasasını daha da karıştıracak gibi duruyor.

DeepSeek’in modeli rakiplerinden daha iyi sonuçları alırken, daha ucuza mal edilmiş ve daha ucuza işletiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Her ne kadar gizlilik endişeleri yaratsa da, DeepSeek Apple App Store’da ilk sıraya ulaştı bile.

OpenAI, belki de tesadüf eseri, tam da DeepSeek’in popülaritesinin patladığı günlerde kamu odaklı bir GPT aracı yayınladı.

OpenAI’ın aracını duyurması, DeepSeek’in parlamasına denk gelince, Alibaba’nın da benzeri bir baskı hissedip mi yeni modelini “acilen” duyurduğu sorusu şimdilik yanıtsız.

Zira şu anda Çin Ay Yeni Yılını kutluyor ve Çin vatandaşlarının büyük bir çoğunluğunun tatilde olduğu bir dönemde yeni modeli sunmak, Çinli YZ filiz şirketi DeepSeek’in batı dünyasında yarattığı etkiye yanıt vermek için alınmış bir karar olabilir.

PEKİ QWEN2.5-MAX GERÇEKTEN BAŞARILI MI?

Öncelikle, Alibaba’nın yapay zekâ modelinin görsel ve video üretme yetenekleriyle geldiğini belirtelim. Üstelik ücretsiz erişilebilen bu yetenekler, en az rakipleri kadar başarılı sonuçlar verebiliyor. Her ne kadar sunucularında oluşan yük sebebiyle çok kapsamlı test yapamasak da, Qwen2.5-Max, DeepSeek’in sahne ışığından bir kısmını çalmaya kesinlikle aday.