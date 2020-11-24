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A.A.
Haber Giriş: 24.11.2020 - 06:12 | Son Güncelleme:

Çin'in uzay aracı Ay'a fırlatıldı: Örnek toplayacak

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Çin'in uzay aracı Ay'a fırlatıldı: Örnek toplayacak
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Çin, Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan Chang'e 5 aracını uzaya fırlattı.

Chang'e 5'in 4 modülünün, Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatıldığı belirtildi. 

Aracın Ay'a varmasının 3 gün süreceği ifade edildi. 

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) göre, Chang'e 5'in temel görevi Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilo ağırlığında örneği Dünya'ya geri getirmek. 

Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin'in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtiliyor. 

2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

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