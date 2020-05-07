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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 07.05.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Çin'in Şıncou uzay mekiği, test fırlatışının ardından yörüngeye yerleşti

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Çin'in Şıncou uzay mekiği, test fırlatışının ardından yörüngeye yerleşti
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Çin, insansız test uçuşu için 5 Mayıs'ta uzaya fırlattığı Şıncou mekiğinin yörüngeye yerleştiğini bildirdi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Long March 5B roketiyle Hainan eyaletindeki uzay merkezinden fırlatılan mekik güneş panellerini açarak Dünya ile iletişim bağlantısı kurdu.

Çin Havacılık Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Kurumundan yapılan açıklamada, mekiğin "yüksek yörüngede çalışır halde seyrettiği, ölçüm ve kontrol bağlantılarının normal olduğu" belirtildi.

Rus yapımı personel taşıyıcı Soyuz uzay mekiğinin geliştirilmiş ve kapasitesi artırılmış bir versiyonu olan 6 kişilik mekik, Çin'in Dünya yörüngesinde uzay istasyonu kurma projesi için geliştirildi.

Çin, uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor

Çin, 2022'de tamamlamayı amaçladığı uzay istasyonu için yörüngeye 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi düzenlemeyi planlıyor.   

ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Çin, bir süredir kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Ülke daha önce deneme amaçlı bir uzay istasyonu modülünü yörüngeye fırlatmış, modül parçalanarak atmosfere geri dönmüştü.

2003'te uzaya ilk insanlı seferini gerçekleştiren Çin, ABD ve Rusya'dan sonra insanlı sefer düzenleyebilen 3. ülke haline gelmişti.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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