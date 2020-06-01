Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı yıl sonuna doğru çıkabilir

Reuters'ın haberine göre Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstütüsü tarafından geliştirilen aşılar klinik testlerde şimdiye kadar 2000'den fazla kişiye yapıldı.

Her iki kurumun da üzerinde çalıştığı aşı için klinik deneylerde ikinci aşamaya geçildi.

Bu iki kurum da devletin sahip olduğu ilaç grubu Sinopharm'a bağlı. İdaresi de Devlet Varlık ve Gözetim İdare Komisyonu (SASAC) tarafından yapılıyor.



