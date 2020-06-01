MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÇin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı yıl sonuna doğru çıkabilir
GeriTeknoloji Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı yıl sonuna doğru çıkabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 01.06.2020 - 06:39,Son Güncelleme:

Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı yıl sonuna doğru çıkabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı yıl sonuna doğru çıkabilir
Abone Olgoogle-news

Çin'de resmi Devlet Varlık ve Gözetim İdare Komisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısının bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülmeye hazır hale geleceğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstütüsü tarafından geliştirilen aşılar klinik testlerde şimdiye kadar 2000'den fazla kişiye yapıldı.

Her iki kurumun da üzerinde çalıştığı aşı için klinik deneylerde ikinci aşamaya geçildi.

Bu iki kurum da devletin sahip olduğu ilaç grubu Sinopharm'a bağlı. İdaresi de Devlet Varlık ve Gözetim İdare Komisyonu (SASAC) tarafından yapılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle