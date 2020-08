Çin'den şampiyonlukla döndü, üniversite sınavında istediği bölümü kazandı

Antalya'da üstün yetenekli öğrencilerin kabul edildiği Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören Kallıkçı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı 545 puanla Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.



Kallıkçı, istediği bölümü kazandığı için sevinçli olduğunu söyledi. Verdiği emeğin karşılığını aldığını belirten Kallıkçı, "Öğretmenlerim sayesinde hayallerime bir adam daha yaklaştım. Şu ana kadar önemli projelerin içinde bulundum. Üniversitede yeni projeler geliştirip ülkem için faydalı çalışmalara imza atacağım. Türkiye'nin Elon Musk'ı olacağıma inanıyorum." diye konuştu.



Beyinde oluşan tümörün bulunmasına yönelik yeni proje çalışmalarının TÜBİTAK tarafından onay aldığını ifade eden Kallıkçı, bilim ve robotik alanında Türkiye'yi daha yükseklere taşımak için gayret göstereceğini vurguladı.



Sınava hazırlanan öğrencilere sürekli aynı şeyleri yapmamaları tavsiyesinde bulunan Kallıkçı, okul dersleri dışında bilimsel projelerle hem yaşamı eğlenceli hale getirebildiğini hem de toplum için faydalı işler yapılabileceğini kaydetti.



"Eren gibi öğrencilere 'milli servet' gözüyle bakılmalı"



Başarılı öğrencinin bilimsel çalışmalarına destek veren BİLSEM'in Müdürü Arif Aydeniz ise Eren gibi öğrencilere "milli servet" gözüyle bakılması gerektiğini ve ülkeye hizmet edebilmeleri için her anlamda destek sağlanması gerektiğini ifade etti.



Üreten ve büyük Türkiye'nin temellerini atmaya çalıştıklarını anlatan Aydeniz, küçük yaşlarda çocukların yeteneklerini keşfedip, onlara imkan sağlayarak yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.



"Bugüne kadar 'ders çalış' diye hiçbir baskı yapmadık"



Baba Mehmet Kallıkçı da oğluna bugüne kadar "ders çalış" diye hiçbir baskı yapmadıklarını, Eren'in hep içinden gelerek derslerine çalıştığını belirtti.



Çocuğunun üniversitede istediği bölümü kazandığı haberini aldıklarında ailece mutlu olduklarını ifade eden Kallıkçı, "Allah her anne ve babaya bunu nasip etsin. Ülkemizin böyle çocuklara ihtiyacı var. Araştıran, proje üreten öğrencilerimiz için destek bekliyoruz." dedi.



Anne Saliha Nur Kallıkçı ise en büyük teşekkürü öğretmenlerin hak ettiğini, oğlunun başarısının arkasında öğretmenlerinin doğru yönlendirmelerinin ve katkısının olduğunu anlattı.



Eren Ekrem Kallıkçı'nın da bulunduğu robot takımı, Çin'in başkenti Pekin'de 2017'de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası'nda dünya birinciliği, ikinciliği ve dördüncülüğü ödülünü kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı öğrencileri Meclis'te kabul ederek, kutlamıştı.