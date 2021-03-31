Çin'den 'NASA' açıklaması: İddiaları doğruladı!

Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamada, ocak ve şubatta NASA ile uzay araçlarının uçuş güvenliği üzerine fikir alışverişi yapıldığı doğrulandı.

NASA Yöneticisi Steve Jurczyk, 23 Mart’ta çevrim içi ortamda yaptığı toplantıda, Çin uzay araçlarına ilişkin görüşmeler yapıldığını ve en son Çinli yetkililer ile Tienvın-1'in çarpışma riskini analiz edebilmeleri için yörünge verilerinin paylaşıldığını söylemişti.

Jurczyk, ABD yasalarınca, NASA ile Çin arasındaki neredeyse tüm temasların teknoloji hırsızlığı gibi güvenlik endişeleri gerekçesiyle yasaklandığını ancak bazı istisnai durumların olabileceğini belirtmişti.

Dünya'dan 23 Temmuz 2020’de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç 475 milyon kilometre mesafe kat etmişti.

ABD’nin keşif aracı Perseverance da 30 Haziran 2020'de ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından geliştirilen ve "Hope (Umut)" adı verilen uydu, Temmuz 2020'de Japonya'dan fırlatılmış ve 9 Şubat’ta Mars yörüngesine yerleşmişti.