MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÇin'den ABD'ye Huawei'ye kısıtlama konusunda yeni suçlama
GeriTeknoloji Çin'den ABD'ye Huawei'ye kısıtlama konusunda yeni suçlama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 18.05.2020 - 05:59,Son Güncelleme:

Çin'den ABD'ye Huawei'ye kısıtlama konusunda yeni suçlama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'den ABD'ye Huawei'ye kısıtlama konusunda yeni suçlama
Abone Olgoogle-news

Pekin yönetimi, yabancı firmaların Çin teknoloji şirketi Huawei'ye teknoloji transfer etmesine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ABD'yi ''devlet gücünü suistimal'' etmekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, Huawei'ye Amerikan teknolojisi içeren yarı iletken çip satacak yabancı şirketlerin ABD'den ruhsat almasını zorunlu kılan düzenlemenin serbest piyasa ilkelerine aykırı olduğunu savunuldu.

Düzenlemenin küresel endüstriyel arz zincirinin güvenliğini tehlikeye attığının belirtildiği açıklamada, "ABD, ulusal güvenlik bahanesiyle devlet gücünü suistimal etmekte, ihracat kontrol tedbirlerini başka ülkelerin şirketlerini baskı altında tutmak ve faaliyetlerini sınırlandırmak için kullanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "Çin'in kısıtlamalara karşı gereken tüm tedbirleri alacağı" belirtildi.

Dünya genelinde çip fabrikalarında kullanılan tasarım ve üretim araçlarının büyük bölümü ABD üretimi teknolojiler oluşturuyor. Yeni kural, mobil cihaz ve modem üreticisi Huawei'in herhangi bir uluslararası üreticiden çip tedarik etmesini zora sokacak.  

ABD Ticaret Bakanlığı Huawei'yi Mayıs 2019'da ekonomik kara listeye almış ve ABD şirketlerinin teknoloji ihraç etmesine kısıtlama getirmişti.

Oppo Reno 3 Pro incelemesiFind X2 model amiral telefonunun ardından Oppo bu kez Reno 3 Pro ile Türkiye'de raflardaki yerini aldı. Peki Oppo Reno 3 Pro nasıl bir telefon? Yakından inceledik...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle