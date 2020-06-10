Çin'de yolcu taşıyan drone'lar hizmet vermeye başladı

Çinli Ehang firması tarafından geliştirilen 16 pervaneli drone yapılan kapsamlı testlerin ardından seri üretime geçti. Pist gerektirmeyen 2 yolcu kapasiteli otonom araç 340 kilogram ağırlığa sahip.



Değerinin 300 bin euro olacağı belirtilen drone için binlerce talep var. Drone'un üzerinde bir kabin bulunuyor. Yere paralel uzanan pervanelerse drone'u uçuruyor. Yolcu taşıyabilen ilk drone, gücünü de tamamen elektrikten alıyor.



Şarjı tam 2 saat dayanabilen elektrikli drone, deniz seviyesinde uçurulduğunda 23 dakika havada kalabiliyor. Drone'un maksimum hızı ise saatte 100 kilometre.