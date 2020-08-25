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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:26 | Son Güncelleme:

Çin’de yapay zeka şirketlerinin sayısı hızla artıyor

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Çin’de yapay zeka şirketlerinin sayısı hızla artıyor
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Çin merkezli şirket bilgilerine ilişkin hizmet veren veri teknolojisi şirketi Tianyancha’nın açıkladığı verilere göre, ülke genelinde yapay zeka alanında iş yapmak üzere kurulan şirketlerin sayısında büyük artışlar oluyor.

Tianyancha’nın verilerine göre, yalnızca bu yılın içinde yapay zeka alanıyla ilişkili olarak kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.27 artışla 210 bine ulaştı.

Çin’deki yapay zeka şirketleri ve bu alandaki gelişmeler ilişkin öngörüler, yapay zeka piyasası büyüklüğünün 2024 yılında toplam 12.75 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor.

Tianyancha’nın verilerine göre, Çin genelinde teknoloji bazlı işler ile ilgili çalışan toplam 950 bin şirket bulunuyor.

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