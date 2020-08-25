Çin’de yapay zeka şirketlerinin sayısı hızla artıyor

Tianyancha’nın verilerine göre, yalnızca bu yılın içinde yapay zeka alanıyla ilişkili olarak kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.27 artışla 210 bine ulaştı.



Çin’deki yapay zeka şirketleri ve bu alandaki gelişmeler ilişkin öngörüler, yapay zeka piyasası büyüklüğünün 2024 yılında toplam 12.75 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor.



Tianyancha’nın verilerine göre, Çin genelinde teknoloji bazlı işler ile ilgili çalışan toplam 950 bin şirket bulunuyor.



