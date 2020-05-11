Çin’de öğrencilere ateş ölçen bileklik dağıtılıyor

Beijing Daily gazetesine göre beş okulda deneme amaçlı başlanan uygulamada, okul idareleri ve aileler çocuklarının beden ısılarını anlık olarak görebilecek.

Öğrencilerin derecelerinin 37,2’yi geçmesi durumunda bileklik öğretmene haber vererek polise bildirim yapılması söyleyecek.

Beijing Daily’ye isim vermeden konuşan bir öğretmen, “Bir fittness bilekliğine benzeyen bu cihazın 24 saat takılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Çin’de okullar son birkaç haftada kademeli olarak açılmaya başlamıştı.

Okullarda her gün öğrencilerin ateşlerine bakılıyor, zorunlu olarak maske takılıyor ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor.

Önlemler bazı bölgelerde daha sıkı bir şekilde uygulanıyor. Örneğin Guangdong eyaletinde okula dönen 167 bin lise öğrencisi ve 30 bin öğretmenin tümüne koronavirüs testi yapılmasına karar verilmişti.