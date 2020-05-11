MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÇin’de öğrencilere ateş ölçen bileklik dağıtılıyor
GeriTeknoloji Çin’de öğrencilere ateş ölçen bileklik dağıtılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 11.05.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Çin’de öğrencilere ateş ölçen bileklik dağıtılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin’de öğrencilere ateş ölçen bileklik dağıtılıyor
Abone Olgoogle-news

Çin koronavirüsle mücadele kapsamında öğrencilere ateş ölçen bileklikler dağıtılıyor.

Beijing Daily gazetesine göre beş okulda deneme amaçlı başlanan uygulamada, okul idareleri ve aileler çocuklarının beden ısılarını anlık olarak görebilecek.

Öğrencilerin derecelerinin 37,2’yi geçmesi durumunda bileklik öğretmene haber vererek polise bildirim yapılması söyleyecek.

Beijing Daily’ye isim vermeden konuşan bir öğretmen, “Bir fittness bilekliğine benzeyen bu cihazın 24 saat takılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Çin’de okullar son birkaç haftada kademeli olarak açılmaya başlamıştı.

Okullarda her gün öğrencilerin ateşlerine bakılıyor, zorunlu olarak maske takılıyor ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor.

Önlemler bazı bölgelerde daha sıkı bir şekilde uygulanıyor. Örneğin Guangdong eyaletinde okula dönen 167 bin lise öğrencisi ve 30 bin öğretmenin tümüne koronavirüs testi yapılmasına karar verilmişti.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesiDünyanın önde gelen kulaklık ve ses aksesuar üreticisi Sennheiser, yeni 'minik' kablosuz kulaklığıyla tüketicilerin karşısına çıktı. Peki yeni kulaklık ne sunuyor? Batarya ömrü kaç saat? Tasarımı nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle