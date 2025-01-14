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Çin'de elektrikli otomobil talebi düşüyor

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#Çin#Elektrikli Otomobil#Satış
Çinde elektrikli otomobil talebi düşüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 07:05

Çok ucuza elektrikli araba üreterek sektörü ele geçirmeye çalışan Çin bu alanda 2025 yılında sert yavaşlama yaşayabilir.

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Analistlerin tahminlerine göre Çin'in elektrikli otomobil pazarı 2025 yılında keskin bir yavaşlamaya doğru gidiyor ve bu da ayakta kalmaya çalışan şirketler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre, sadece bataryalı ve hibrit motorlu otomobilleri içeren bir kategori olan yeni enerji araçlarının satışları geçen yıl %42 artarak yaklaşık 11 milyon adede ulaştı. Pazar lideri BYD'nin NEV satışları geçen yıl %40'tan fazla artarak yaklaşık 4,3 milyon adede ulaştı ve 2023'e kadar en az %20 büyüme hedefinin çok üzerine çıktı.

Ancak ileriye dönük olarak HSBC analistleri, artan sektör konsolidasyonunun yanı sıra bu yıl Çin'in yeni enerji araç satışlarında yalnızca %20'lik bir artış öngörüyor.

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HSBC'nin Çin otomobil araştırmaları başkanı Yuqian Ding geçen hafta yayınladığı bir raporda, güçlü satış hacimlerinin düşen marjlara rağmen "mücadele edenlerin ve geride kalanların" ayakta kalmasını sağladığını söyledi. Ding, 2023 yılında sadece BYD, Tesla ve Li Auto'nun kar elde ettiğine dikkat çekerek, "Bize göre bu durum sürdürülemez ve sektördeki konsolidasyon hızının hızla artmasını bekliyoruz" dedi.

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#Çin#Elektrikli Otomobil#Satış

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