Çin, yörüngeye iki yeni teknoloji deney uydusu gönderdi
Xinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, uydular yerel saatle 04.13'te Ã‡in'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda ÅžiÃ§ang Uydu FÄ±rlatma Merkezi'nden Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ-11 roketiyle yÃ¶rÃ¼ngeye gÃ¶nderildi.Â
UydularÄ±n, DÃ¼nya gÃ¶zlem teknoloji deneyi iÃ§in kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. Ã‡in'in 5 MayÄ±s'ta Haynan AdasÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki VÄ±nÃ§ang Uzay FÄ±rlatma Merkezi'nden Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ-5B roketiyle yÃ¶rÃ¼ngeye gÃ¶nderdiÄŸi insansÄ±z deneysel uzay aracÄ±, 8 MayÄ±s'ta Ä°Ã§ MoÄŸolistan Ã–zerk BÃ¶lgesi'ndeki DongfÄ±ng bÃ¶lgesine baÅŸarÄ±yla iniÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Uzay aracÄ±nda astronotlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in geliÅŸtirilen kapsÃ¼lÃ¼n hasar gÃ¶rmediÄŸi bildirilmiÅŸti.
Deneysel gÃ¶rev sÄ±rasÄ±nda geminin atmosfere giriÅŸi ve kontrolÃ¼, Ä±sÄ±nma durumu, Ã§oklu paraÅŸÃ¼tlerin kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zlemler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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