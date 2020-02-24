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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.02.2020 - 16:40,Son Güncelleme:/

Çin, yeni bir uzay istasyonu inşa etmek istiyor

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Çin, yeni bir uzay istasyonu inşa etmek istiyor
Fotoğraf: iStock
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Çin, uzay proramı kapsamında bir sonraki uzay istasyonuna hazırlanmak istediğini açıkladı. Bunun için de Nisan ayında bir lansman düzenlenmesi planlanıyor.

Çin haber ajansı Xinhua’dan yapılan açıklamaya göre, 6 mürettebat üyesi taşımak için tasarlanan yeni uzay aracının deneme sürümünü yakında gerçekleştirileceği belirtildi. Çin'in önceki uzay gemileri 3 kişiyi taşıyabiliyordu.

Yapılması planlanan uzay istasyonunun, inşaat ve yörünge montajından sonra 2022 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, istasyonun merkezinde Tianhe adı verilen bir çekirdek modül ve her iki tarafında yer alacak şekilde laboratuvar kapsülü olan bir T şeklinde inşa edileceği belirtiliyor.

İstasyonun üç modülüne göre 5 bin 600 metreküp yaşam alanı sunulacağı da ifade edildi. Bu alan, uzay gemilerinin bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki alanın üçte birinden daha fazla. Xinhua, Dünya'dan fırlatılan ve suya ihtiyaç duyan Çin'in önceki uzay istasyonlarının aksine, planlanan yeni istasyondaki suyun, astronotların soluduğu su buharından ve geri dönüştürülüp arıtılan idrardan geri kazanılacağını bildirdi. Bununla beraber, bu uzay istasyonunun ek oksijen üretebilecek makineleri de taşıyacağı belirtildi.

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